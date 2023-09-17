А в Steam на игру действует крупная скидка в 90%.

Похоже, Respawn решила "оживить" Titanfall 2: давно забытый, но один из лучших шутеров от первого лица, вышедших в прошлом поколении. После нескольких лет простоя игра получила крупное обновление, которое принесло множество полезных изменений и вернуло интерес к ней у геймеров.

Помимо всего прочего, патч исправляет ошибки, связанные с матчмейкингом игроков и отключением игры в главном меню, а приватные матчи наконец-то вышли из стадии бета-тестирования. Более того, появился новый игровой режим Attack on Titan.

Также были внесены доработки в игровой процесс и улучшена графика, что сделало Titanfall 2 более привлекательным не только для новичков, но и придало старым поклонникам дополнительный повод вернуться в мир игры.

Игроки воодушевились таким отношением к шутеру. Сейчас в сервисе Steam в нее играют более 17 000 пользователей, а за 24 часа пиковый показатель превысил 22 000 игроков. Также в настоящий момент на игру действует скидка в размере 90% – всего 79 грн вместо 799.

Respawn отменила Titanfall 3 – что известно

Разговоры о третьей части ходили еще после выхода второй части. Шутер даже некоторое время разрабатывали, но в результате продолжение было отменено в пользу Apex Legends.

Как говорят игроки в сети, это обновление оставляет дверь приоткрытой для возможного возвращения франшизы в будущем. Либо, как минимум, какого-то ивента по Titanfall в Apex Legends.

Релиз Titanfall 2 состоялся в 2016 году. Подобно своему предшественнику, игра представляет собой шутер от первого лица, в котором игроки контролируют робота "Титана". Но, в отличие от Titanfall, в сиквеле появилась полномасштабная сюжетная кампания.

Titanfall 2 получил как положительное признание у игроков, так и высокие оценки в прессе.

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