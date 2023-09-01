Полноценный релиз Counter-Strike 2 ожидается до конца сентября.

Начиная с сегодняшнего дня, Valve начала массово приглашать игроков CS:GO для участия в ограниченном тестировании Counter-Strike 2, одной из самых ожидаемых компьютерных игр 2023 года.

Для получения доступа вам нужно иметь статус CS:GO Prime (его можно приобрести за $15) и быть активными игроками в регионе, где доступно тестирование, говорится на страничке CS2 в твиттере.

Присоединиться к CS2 игроки могут через главное меню предыдущей части – там должен быть баннер, приглашающий присоединиться к бета-тесту.

Кроме этого, в Counter-Strike 2 обновили рейтинговую систему – в новой части решили отказаться от привычных матчей в 30 раундов, сократив их количество до 24. Таким образом в каждой из половин (за атаку и защиту) будет по 12 раундов, для победы нужно будет выиграть 13.

Вместе с тем c последним обновлением Valve добавила ранговую таблицу с топом игроков за определенное время. А звания в CS2 теперь будут выдаваться для каждой карты, а не за все сразу же, как было раньше.

Counter-Strike 2 – что нужно знать

Valve анонсировала игру 22 марта 2023 года. Разработчики описали сиквел, как "капитальный ремонт" всех систем и игрового процесса Counter-Strike: Global Offensive.

В проекте улучшили графику, дизайн и освещение. Основное внимание будет уделено эффекту дыма, который должен открыть новые возможности. Он будет естественно заполнять помещения, реагировать на свет и взаимодействовать с другими игровыми системами.

Полноценный релиз Counter-Strike 2 ожидается до конца сентября.

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