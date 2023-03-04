За создание игры отвечает студия Fool's Theory, которая параллельно трудится над ремейком первого "Ведьмака".

На днях студия Fool's Theory, ответственная за ремейк первого "Ведьмака", и издательство 11 bit studios анонсировали новую сюжетную RPG The Thaumaturge. После этого разработчики выпустили трейлер, в котором впервые показали геймплейные кадры.

На видео сначала демонстрируется герой и призраки, витающие вокруг него. Затем показывается изучение местности и общение с персонажами. В игре будет множество разнообразных локаций — улицы города, богатые особняки, кладбище, заброшенное поселение в лесу, железнодорожная станция и прочее. Исследовать местность предстоит в изометрическом формате.

Во второй половине ролика мельком показали сражения. Они реализованы в пошаговом режиме: игрок выбирает противника и умение для нанесения урона. А в конце неизвестный персонаж говорит протагонисту: "Ты проиграл, ты всегда это делал".

The Thaumaturge — основные подробности

События игры переносят пользователей в Варшаву 1905 года, которая, как и вся Польша, находится под гнетом Российской империи.

Главный герой — тауматург. Это человек, способный укрощать потусторонних существ под названием салюторы. Они похожи на призраков и обладают огромной силой.

При прохождении игрокам часто придется совершать моральный выбор и потом пожинать последствия.

Вариативный сюжет заявлен, как одна из особенностей The Thaumaturge. Пользователям предстоит столкнуться с разношерстным обществом, где каждый социальный слой преследует свои интересы. Игроки смогут манипулировать людьми с помощью их слабостей.

Тактическая боевая система реализована в пошаговом формате с выбором целей и навыков для применения.

The Thaumaturge выйдет на ПК, дата релиза пока не разглашается.

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