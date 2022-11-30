Анонс ремейка первой части The Witcher сопровождался скудным количеством деталей. Игрокам лишь рассказали о студии, которая разрабатывает проект, и выборе Unreal Engine 5 в качестве движка. А недавно CD Projekt RED раскрыла еще одно важное новшество игры.
В свежей финансовой презентации для инвесторов польская студия упомянула грядущий ремейк. Она описала проект, как "сюжетно-ориентированную однопользовательская ролевую игру с открытым миром — современное переосмысление игры The Witcher 2007 года".
Оригинальный "Ведьмак" включал несколько обширных локаций, по которым можно было свободно путешествовать. Одни были довольно большими, например, предместье Вызимы, а другие включали лишь отдельный район столицы Темерии. Именно в этом городе разворачивается основной сюжет первой части.
В ремейке, судя по заявлению CDPR, все локации объединят в открытый мир. Отсюда напрашивается вывод, что Вызиму расширят и превратят в огромное поселение – аналог Новиграда из The Witcher 3: Wild Hunt. Правда, официально польская студия ничего не говорила о наполнении игры. Но теперь появилась надежда на увеличение Темерии в грядущем проекте.
Ремейк The Witcher: что известно об игре
- Разработкой занимается Fool's Theory, где трудятся создатели оригинала. Производство находится на ранней стадии, CD Projekt RED присматривает за процессом.
- Проект создается на движке Unreal Engine 5. CDPR помогает в его улучшении Epic Games. Технология будет использоваться во всех будущих релизах польской студии.
- В рамках октябрьской финансовой презентации упоминалась игра под кодовым названием Project Canis Majoris. Это был ремейк The Witcher, который открыто анонсировали на юбилей оригинала.