В игре появится полноценный открытый мир.

Анонс ремейка первой части The Witcher сопровождался скудным количеством деталей. Игрокам лишь рассказали о студии, которая разрабатывает проект, и выборе Unreal Engine 5 в качестве движка. А недавно CD Projekt RED раскрыла еще одно важное новшество игры.

В свежей финансовой презентации для инвесторов польская студия упомянула грядущий ремейк. Она описала проект, как "сюжетно-ориентированную однопользовательская ролевую игру с открытым миром — современное переосмысление игры The Witcher 2007 года".

Оригинальный "Ведьмак" включал несколько обширных локаций, по которым можно было свободно путешествовать. Одни были довольно большими, например, предместье Вызимы, а другие включали лишь отдельный район столицы Темерии. Именно в этом городе разворачивается основной сюжет первой части.

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В ремейке, судя по заявлению CDPR, все локации объединят в открытый мир. Отсюда напрашивается вывод, что Вызиму расширят и превратят в огромное поселение – аналог Новиграда из The Witcher 3: Wild Hunt. Правда, официально польская студия ничего не говорила о наполнении игры. Но теперь появилась надежда на увеличение Темерии в грядущем проекте.

Ремейк The Witcher: что известно об игре

Разработкой занимается Fool's Theory, где трудятся создатели оригинала. Производство находится на ранней стадии, CD Projekt RED присматривает за процессом.

Проект создается на движке Unreal Engine 5. CDPR помогает в его улучшении Epic Games. Технология будет использоваться во всех будущих релизах польской студии.

В рамках октябрьской финансовой презентации упоминалась игра под кодовым названием Project Canis Majoris. Это был ремейк The Witcher, который открыто анонсировали на юбилей оригинала.

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