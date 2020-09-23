Разработчики хотят потратить больше времени на устранение багов и проверку локализации.

Разработчики Larian Studios перенесли запуск ролевой игры Baldur's Gate 3 в ранний доступ на неделю вперед. Игра выйдет 6 октября.

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В своем Twitter команда Larian сообщила, что дополнительное время позволит ей решить определенные проблемы со стабильностью и проверить локализацию на разных языках.

Отмечается, что игра проходит стресс-тест с помощью «Мирового Тестировщика». Это ИИ, который проходит игру на огромной скорости, чтобы найти в ней все возможные ошибки. По словам разработчиков, результаты теста «хорошие, но все еще не идеальные».

Baldur’s Gate 3 станет продолжением культовой фентезийной серии от студии BioWare. 6 октября игра должна выйти в ранний доступ на платформах Steam, GOG и Google Stadia.

Выход Baldur's Gate 3

Ранее авторы предупредили, что из-за пандемии COVID-19 разработка Baldur's Gate 3 продвигалась медленно. Поэтому на старте раннего доступа пользователям будет доступна не вся игра, а только первый акт. Это около 25 часов контента.

Игра продержится в раннем доступе минимум год. Позже разработчики добавят в Baldur's Gate 3 мультиплеер на четырех игроков и режим разделенного экрана.

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Автор: Дмитрий Захаров