Baldur's Gate 3 выйдет в Steam и Google Stadia уже 30 сентября

В раннем доступе игроков ждет около 25 часов контента и 46 тысяч строк диалогов.

Третья часть культовой ролевой игры Baldur's Gate появится в раннем доступе в магазине цифровой дистрибуции Steam и в сервисе Google Stadia уже 30 сентября.

Об этом разработчики из студии Larian сообщили во время трансляции Panel From Hell.

Полная версия трансляция Baldur's Gate 3

Авторы предупредили, что из-за пандемии COVID-19 разработка Baldur's Gate 3 продвигалась медленно. Поэтому на старте раннего доступа пользователям будет доступна не вся игра, а только первый акт. Это около 25 часов контента.

"Ролевые игры такого размера, с таким большим количеством перестановок, процветают благодаря обратной связи, поскольку в игру постепенно добавляются новые функции и исправления. Ранний доступ дает игрокам возможность участвовать в разработке и дает нам возможность исследовать различные игровые идеи с живым сообществом. Мы хотим узнать, как вы играете в игру, и использовать это, чтобы сделать ее удобной для всех", – сообщили разработчики.

В первом акте Baldur's Gate 3 игроков ждет:

Редактор персонажа;

Шесть классов персонажей и несколько рас;

Пять напарников;

Возможность прокачки до 4 уровня;

Около 80 сражений;

Почти 46 тысяч строк диалогов;

Всего 596 персонажей;

Игра продержится в раннем доступе минимум год. Позже разработчики добавят в Baldur's Gate 3 мультиплеер на четырех игроков и режим разделенного экрана.

Кроме того, в Steam появились системные требования игры с пометкой, что они могут уменьшиться в процессе оптимизации проекта.

Рекомендуемые системные требования Baldur's Gate 3:

ОС: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Процессор: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X

Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X Оперативная память: 16 GB ОЗУ

16 GB ОЗУ Видеокарта: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580

Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580 DirectX 11

Место на диске: 70 GB

Минимальные системные требования Baldur's Gate 3:

ОС: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Процессор: Intel i5-4690 / AMD FX 4350

Intel i5-4690 / AMD FX 4350 Оперативная память: 8 GB ОЗУ

8 GB ОЗУ Видеокарта: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X DirectX 11

Место на диске: 70 GB

В данный момент нельзя оформить предварительный заказ на Baldur’s Gate 3.

Что такое Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 – это продолжение культовой ролевой игры. По словам создателей, это будет самый масштабный и дорогой проект студии.

Действие третьей части развернется через 100 лет после событий оригинальной дилогии.

В Baldur's Gate 3 разработчики изменили боевую систему. Вместо битв с тактическими паузами из предыдущих частей тут будут пошаговые бои. Это позволит подготовить свои силы перед началом битвы и правильно расположить персонажей в команде.

Baldur's Gate 3 выйдет в Steam и будет доступен пользователям Google Stadia.

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Автор: Сергей Коршунов