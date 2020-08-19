Baldur's Gate 3 выйдет в Steam и Google Stadia уже 30 сентября
Третья часть культовой ролевой игры Baldur's Gate появится в раннем доступе в магазине цифровой дистрибуции Steam и в сервисе Google Stadia уже 30 сентября.
Об этом разработчики из студии Larian сообщили во время трансляции Panel From Hell.
Полная версия трансляция Baldur's Gate 3
Авторы предупредили, что из-за пандемии COVID-19 разработка Baldur's Gate 3 продвигалась медленно. Поэтому на старте раннего доступа пользователям будет доступна не вся игра, а только первый акт. Это около 25 часов контента.
"Ролевые игры такого размера, с таким большим количеством перестановок, процветают благодаря обратной связи, поскольку в игру постепенно добавляются новые функции и исправления. Ранний доступ дает игрокам возможность участвовать в разработке и дает нам возможность исследовать различные игровые идеи с живым сообществом. Мы хотим узнать, как вы играете в игру, и использовать это, чтобы сделать ее удобной для всех", – сообщили разработчики.
В первом акте Baldur's Gate 3 игроков ждет:
- Редактор персонажа;
- Шесть классов персонажей и несколько рас;
- Пять напарников;
- Возможность прокачки до 4 уровня;
- Около 80 сражений;
- Почти 46 тысяч строк диалогов;
- Всего 596 персонажей;
Игра продержится в раннем доступе минимум год. Позже разработчики добавят в Baldur's Gate 3 мультиплеер на четырех игроков и режим разделенного экрана.
Кроме того, в Steam появились системные требования игры с пометкой, что они могут уменьшиться в процессе оптимизации проекта.
Рекомендуемые системные требования Baldur's Gate 3:
- ОС: Windows 10 64-bit
- Процессор: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580
- DirectX 11
- Место на диске: 70 GB
Минимальные системные требования Baldur's Gate 3:
- ОС: Windows 10 64-bit
- Процессор: Intel i5-4690 / AMD FX 4350
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X
- DirectX 11
- Место на диске: 70 GB
В данный момент нельзя оформить предварительный заказ на Baldur’s Gate 3.
Что такое Baldur's Gate 3
Baldur's Gate 3 – это продолжение культовой ролевой игры. По словам создателей, это будет самый масштабный и дорогой проект студии.
- Действие третьей части развернется через 100 лет после событий оригинальной дилогии.
- В Baldur's Gate 3 разработчики изменили боевую систему. Вместо битв с тактическими паузами из предыдущих частей тут будут пошаговые бои. Это позволит подготовить свои силы перед началом битвы и правильно расположить персонажей в команде.
- Baldur's Gate 3 выйдет в Steam и будет доступен пользователям Google Stadia.