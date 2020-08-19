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Baldur's Gate 3 выйдет в Steam и Google Stadia уже 30 сентября

10:49, 19 августа 2020
Игры
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игры
Baldur's Gate 3 продержится в раннем доступе минимум год / pcgamer.com

Третья часть культовой ролевой игры Baldur's Gate появится в раннем доступе в магазине цифровой дистрибуции Steam и в сервисе Google Stadia уже 30 сентября.

Об этом разработчики из студии Larian сообщили во время трансляции Panel From Hell.

Полная версия трансляция Baldur's Gate 3

Авторы предупредили, что из-за пандемии COVID-19 разработка Baldur's Gate 3 продвигалась медленно. Поэтому на старте раннего доступа пользователям будет доступна не вся игра, а только первый акт. Это около 25 часов контента.

"Ролевые игры такого размера, с таким большим количеством перестановок, процветают благодаря обратной связи, поскольку в игру постепенно добавляются новые функции и исправления. Ранний доступ дает игрокам возможность участвовать в разработке и дает нам возможность исследовать различные игровые идеи с живым сообществом. Мы хотим узнать, как вы играете в игру, и использовать это, чтобы сделать ее удобной для всех", – сообщили разработчики.

В первом акте Baldur's Gate 3 игроков ждет:

  • Редактор персонажа;
  • Шесть классов персонажей и несколько рас;
  • Пять напарников;
  • Возможность прокачки до 4 уровня;
  • Около 80 сражений;
  • Почти 46 тысяч строк диалогов;
  • Всего 596 персонажей;

Игра продержится в раннем доступе минимум год. Позже разработчики добавят в Baldur's Gate 3 мультиплеер на четырех игроков и режим разделенного экрана.

Кроме того, в Steam появились системные требования игры с пометкой, что они могут уменьшиться в процессе оптимизации проекта.

Рекомендуемые системные требования Baldur's Gate 3:

  • ОС: Windows 10 64-bit
  • Процессор: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X
  • Оперативная память: 16 GB ОЗУ
  • Видеокарта: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580
  • DirectX 11
  • Место на диске: 70 GB

Минимальные системные требования Baldur's Gate 3:

  • ОС: Windows 10 64-bit
  • Процессор: Intel i5-4690 / AMD FX 4350
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X
  • DirectX 11
  • Место на диске: 70 GB

В данный момент нельзя оформить предварительный заказ на Baldur’s Gate 3.

Что такое Baldur's Gate 3

Сюжет Baldur's Gate 3 развернется через 100 лет после событий оригинальной дилогии / store.steampowered.com

Baldur's Gate 3 – это продолжение культовой ролевой игры. По словам создателей, это будет самый масштабный и дорогой проект студии.

  • Действие третьей части развернется через 100 лет после событий оригинальной дилогии.
  • В Baldur's Gate 3 разработчики изменили боевую систему. Вместо битв с тактическими паузами из предыдущих частей тут будут пошаговые бои. Это позволит подготовить свои силы перед началом битвы и правильно расположить персонажей в команде.
  • Baldur's Gate 3 выйдет в Steam и будет доступен пользователям Google Stadia.

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Автор: Сергей Коршунов

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