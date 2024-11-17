Игра заметно преображается с новым освещением.

Вчера культовой ролевой игре Vampire The Masquerade: Bloodlines исполнилось 20 лет. В честь этой даты фанаты получили возможность взглянуть на игру по-новому благодаря свежевыпущенному моду RTX Remix.

Мод использует инструменты Nvidia для ремастеринга графики, добавляя трассировку лучей и переработанные модели и текстуры. Хотя полностью обновлена только небольшая часть игры, это позволяет оценить потенциал проекта. Разработчики заменили 99% моделей и текстур, создав локации с нуля.

Конечно, мод находится на ранней стадии и содержит множество ошибок, что иронично перекликается с историей самой игры. Оригинальная Bloodlines была известна своим захватывающим сюжетом и глубокими персонажами, но страдала от обилия багов из-за проблем в разработке и ограниченного времени на тестирование. Несмотря на это, игра приобрела статус культовой и продолжает влиять на жанр.

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Напомним, что разработкой оригинала занималась студия Troika Games, основанная создателями первых частей Fallout и Arcanum. К сожалению, из-за финансовых трудностей компания была вынуждена закрыться вскоре после выпуска Bloodlines. Однако наследие игры живет: в настоящее время разрабатывается Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, релиз которой запланирован на первую половину 2025 года.

Напомним, что VtMB - не единственная игра, которая празднует юбилей. Half-Life 2 исполнилось 20 лет, в честь этого Valve выпустила крупное обновление для игры и документальный фильм, где впервые показала геймплей отменённой Half-Life 2: Episode 3.

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