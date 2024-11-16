В третьем эпизоде должна была появиться ледяная пушка.

Valve отменила Half-Life 2: Episode 3 много лет назад, но сегодня у нас появился шанс впервые взглянуть на геймплей несостоявшейся третьей части HL.

Фрагмент игрового процесса был показан в документалке про создание Half-Life 2, которую Valve опубликовала сегодня в честь 20-летия игры. Главным нововведением должна была стать ледяная пушка, с помощью которой игрок мог бы свободно строить преграды из льда. Физика разрушений у льда была как у стекла, от попаданий пуль Комбайнов преграды разлетались бы на осколки. Кроме того, ледяная пушка должна была использоваться в платформинге для построения новых маршрутов прохождения. Что-то такое мы уже видели в Prey 2017 года с гипс-пушкой оттуда.

Также разработчики рассказали о новом типе врагов, который должен был появиться в третьем эпизоде - слизнях. Это крайне технологичная разработка физического движка Source, слизни должны были реалистично огибать все препятствия у себя на пути, просачиваться сквозь сетчатые заборы. Эти враги поглощали всё у себя на пути, кроме того, они могли размножаться делением прямо на глазах у игрока.

Half-Life 2: Episode 3 должен был происходить в Арктике в районе затонувшего корабля Борей. Разработчики успели сделать несколько уровней, которые не связяны между собой. На вопрос почему игра так и не добралась до релиза сценарист Марк Лэйдлоу пошутил: "А нам можно плакать в этой документалке?".

Однако группа фанатов всё же предпринимает попытки воскресить отменённый проект. Project Borealis: Prologue, фанатская версия Half-Life 2: Episode 3, недавно вышла в Steam.

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