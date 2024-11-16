Кроме того, сейчас Half-Life 2 можно бесплатно забрать в Steam.

16 ноября 2004 года вышла Half-Life 2, шутер, который стал революционным проектом. Сегодня игра празднует юбилей и разработчики из Valve подготовили несколько подарков для игроков.

Во-первых Half-Life 2 можно бесплатно забрать в Steam до 18 ноября. Valve выпустила первое за долгое время большое обновление: основную кампанию и эпизоды объединили в одну игру, также теперь прямо из главного меню можно запустить технодемо движка Source The Lost Coast.

Также в кампанию Half-Life 2 был добавлен режим прохождения с комментариями от разработчиков. Valve собрала костяк команды, работавшей над игрой, и они записали около трёх часов историй и рассказов со времён разработки.

Valve сделала доступ к мастерской Steam с пользовательскими картами прямо из главного меню. Теперь достаточно зайти во вкладку "Дополнительно" и можно скачать любую работу.

Кроме того, без внимания не осталась техническая сторона игры. Valve добавила несколько новых настроек графики, теперь можно включить бикубическую фильтрацию, благодаря чему тени и освещение становятся детализированее. Были исправлены баги с геометрией, моделями персонажей, а также поправлены нарративные ошибки: теперь глаза G-Man не светятся зелёным, а отражают зеркальный отблеск, так, как было изначально задумано.

Напоследок: Valve выпустила огромный двухчасовой документальный фильм, где главные разработчики, в том числе Гейб Ньюэлл, рассказывают весь путь Half-Life 2 от задумки до релиза.

Ранее мы рассказывали, что инсайдер нашёл информацию о разработке Half-Life 3.

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