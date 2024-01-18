Как и предыдущие части, новая игра принадлежит к жанру Tower Defense.

Спустя пять лет после ее анонса EA выпустила третью часть некогда культовой мобильной серии – Plants vs. Zombies 3. Пока игра доступна в Великобритании, Нидерландах, Австралии, Ирландии и Филиппинах. Позже список стран будет расширяться.

Как и предыдущие части, новая игра принадлежит к жанру "Tower Defense". В игре появились новые персонажи, которые дополнили команду старых героев. Сама игра бесплатная, но будут микротранзакции.

PvZ3 – это сюжетно-эпизодическая игра, которая расширяет мир Plants vs. Zombies и возвращает нас к классическим боям первой игры! – из анонса EA.

EA заявляет, что PvZ3 станет доступным в большем количестве стран немного "позднее", пока она собирает отзывы в течение периода "мягкого запуска".

Оригинальная игра Plants vs. Zombies вышла на ПК и Mac в 2009 году, а затем и на смартфонах. Игра быстро завоевала популярность благодаря увлекательной игровой механике, оригинальной идее, юмористическому стилю и простоте управления.

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