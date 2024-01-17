Частота обновления экрана соответствует геймерским запросам и составляет 180 Гц,

Xiaomi представила в Китае Redmi G34WQ – вероятно, самый доступный геймерский монитор с 34-дюймовым вогнутым дисплеем, разрешением 3440×1440 пикселей и соотношением 21:9, пишет Gizmochina.

Частота обновления дисплея соответствует геймерским запросам и составляет 180 Гц, пиковая яркость – 350 нит. Покрытие цветовой гаммы DCI-P3 указано в 95% а точность цветопередачи заявлена на уровне ΔE<2. Есть поддержка AMD FreeSync Premium.

Для размещения на столе, в комплект входит подставка, которая позволяет регулировать экран вверх/вниз и влево/вправо. Также поддерживается наклон панели вперед/назад, вдобавок, есть возможность поместить монитор на стену. Набор портов такой: Displayport 1.4, HDMI 2.0 и 3,5 мм.

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В Китае за монитор просят всего 1499 юаней (около 8000 грн). Так как модели китайского производителя быстро перебираются в онлайн магазины, появление новинки на AliExpress вопрос времени.

Прошлей осенью Acer выпустила игровой монитор с частотой обновления 540 Гц – это рекордная частота для мониторов на сегодняшний день. В первую очередь новинка Acer будет интересна профессиональным киберспортсменам.

Подбор монитора для компьютера – это всегда непросто. А если это игровой – вдвойне. Авторитетные эксперты с ютуб-канала Hardware Unboxed поделились своим мнением о лучших игровых мониторах на сегодняшний день.

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