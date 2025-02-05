Сумку в виде полиэтиленового пакета ZA/UM оценила в 160 евро.

Эстонская компания ZA/UM, которой принадлежат права на Disco Elysium, запустила в продажу сумку Eternal Carrier в виде полиэтиленового пакета, в который главный герой игры мог собирать бутылки, чтобы заработать денег.

Аксессуар ZA/UM оценила в 160 евро (примерно 7 тысяч гривен). Сумка выполнена из прочной и ультралёгкой высокомолекулярной полиэтиленовой ткани Dyneema, которой не страшны ни погодные условия, ни механические повреждения.

На выбор у покупателя будет 2 принта: "ФАЛН" или "ФРИТТТЕ". Сами же сумки делаются вручную поштучно для каждого пользователя, на выполнение заказа уходит около 6 недель.

Видео дня

Eternal Carrier можно носить за ручки, как обычный пакет, а можно закинуть на плечи, как шоппер. Также пакет можно сложить в несколько раз для удобной траспортировки.

Ранее мы рассказывали, что один из главных сценаристов Disco Elysium запустил сбор средств, чтобы пережить зиму. Разработчик едва не остался на улице после того, как работодатель через суд и обман запретил ему работать над сценариями для других игр.

Вас также могут заинтересовать новости: