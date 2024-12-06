Эти же инвесторы спонсировали и сам Disco Elysium.

Студия Dark Math Games привлекла крупный объём инвестиций для разработки своей новой ролевой игры XXX Nightshift, которую сами авторы называют духовным наследником Disco Elysium.

Об этом рассказало издание Gamesindustry.biz. Инвестором выступила эстонская компания MM Grupp, ранее поддержавшая ZA/UM, команду, работавшую над оригинальным Disco Elysium. В Dark Math Games подчеркивают, что полученные средства позволят сосредоточиться на качестве и художественной стороне проекта. Точный объём инвестиций не известен, но отмечается, что это семизначная сумма. В числе разработчиков есть уже знакомые поклонникам имена по предыдущей игре.

Ранее между создателями Disco Elysium и их бывшим издателем возникали споры, но сейчас внимание сосредоточено на новых инициативах. XXX Nightshift стремится продолжить традиции глубокого повествования и необычной ролевой механики, а финансовая поддержка должна помочь воплотить замыслы команды на должном уровне.

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Ранее мы рассказывали, что издание PC Gamer представило свой топ-100 лучших игр всех времён. Disco Elysium занял 2-е место в списке.

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