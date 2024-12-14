Разработчик едва не остался жить на улице.

Арго Туулик, один из главных сценаристов Disco Elysium, который был ответственен за написание многих персонажей игры, открыл сбор средств на то, чтобы пережить зиму. Разработчик остался без денег после судебных разбирательств с бывшим работодателем.

В октябре этого года были анонсированы сразу несколько "духовных наследников" Disco Elysium. Туулик работал над одним из них в компании Longdue Games, сценарист заключил партнёрство с руководителем компании Риазом Мулой. Всоре Мула начал использовать имя разработчика в целях привлечения к проекту инвесторов, что Туулику не нравилось. В конце концов Мула потребовал от сценариста занять руководящую должность в компании, делающей ещё одного, уже третьего, "духовного наследника" Disco Elysium. Разработчик отказался.

После этого Мула вступил в сговор с компанией ZA/UM, которая и сделала Disco Elysium, а потом выгнала всех ключевых разработчиков. Они начали преследовать Туулика, всё дошло до того, что на сценариста подали в суд. Арго потратил большие деньги на адвоката, но дело проиграл. По итогам суда, сценаристу запретили разрабатывать игры в течении полугода.

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Туулика лишили любых источников дохода, у него нет денег на оплату аренды. Разработчик недавно переехал из Лондона в ЕС вместе со своей девушкой Дорой Клинджич (которая тоже работала над одним из "наследников" Disco Elysium). Пара серьёзно потратилась: в путешествии у них сломался фургон, им пришлось отдать 2000 евро за ремонт, которые они одолжили у матери Доры. Также теперь у них нет возможности оплачивать визу Клинджич, а это значит, что у неё нет прав на аренду жилья. Сейчас молодые люди живут у родственников.

Всё это привело к тому, что Туулик попросил помощи у фанатов. Менее, чем через 24 часа страница была заблокирована за нарушение правил платформы, на тот момент, фанаты собрали около 20 тысяч фунтов стерлингов. К счастью, разработчик смог восстановить страницу, сейчас на нужды Арго Туулика собрано уже 23 тысячи фунтов.

Ранее мы рассказывали, что один из наследников Disco Elysium (не тот, к которому причастен Мула) получил значительное финансирование.

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