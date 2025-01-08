Однако модераторы просто придерживались политики сайта.

Платформа Nexus Mods привлекла внимание общественности, удалив модификации, добавляющие образы Дональда Трампа и Джо Байдена в Marvel Rivals. Эти изменения заменяли лицо Капитана Америки на изображения американских политиков, но администрация сайта посчитала их недопустимыми.

Владелец Nexus Mods, известный как Dark0ne, прокомментировал ситуацию, отметив, что решение об удалении модов было основано на действующих правилах платформы. Также он подчеркнул, что были удалены моды с обоими политиками, чтобы избежать обвинений в предвзятости:

"Мы следуем нашей политике модерации контента, а не поддерживаем или отвергаем чьи-либо политические взгляды"

Конфликт вызвал бурную реакцию в интернете: в адрес команды Nexus Mods посыпались обвинения в цензуре, а некоторые пользователи дошли до угроз. Dark0ne не стал скрывать своего раздражения: "У нас нет времени разбираться с людьми, которые даже не пытаются понять суть ситуации".

Видео дня

В официальном заявлении платформы говорится, что ещё в 2020 году Nexus Mods ввела запрет на американские политические моды. Это решение было связано с тем, что подобный контент часто становится источником токсичности и агрессии в сообществе. Представители платформы отметили, что будучи британской компанией, они не заинтересованы в участии в политических спорах США.

Ранее мы рассказывали, что игроки в Call of Duty: Black Ops 6 недовольны скинами из сериала "Игра в кальмара".

Вас также могут заинтересовать новости: