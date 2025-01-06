Теперь очень тяжело отличить врага от союзника, делятся пользователи.

Мультиплеер Call of Duty: Black Ops 6 продолжает пополняться необычными кроссоверами, теперь в игре появились скины из сериала "Игра в кальмара".

Нововведение вызвало массу споров. Одни считают, что разработчики вышли на новый уровень "маскарада", а другим, наоборот, нравится яркий дизайн костюмов. Но далеко не всем по душе толпы одинаковых зелёных комбинезонов, сбивающих с толку во время интенсивных перестрелок.

Пользователи Reddit жалуются, что все игроки в этих скинах выглядят одинаково, из-за чего можно легко перепутать, кто стоит перед тобой, враг или союзник:

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"Кому-нибудь еще надоели эти чертовы скины? Не говоря уже о том, что женщины выглядят одинаково, бегая по игре, так что трудно понять, кто враг, а кто нет."

Не стоит забывать, что все эти скины стоят денег. К примеру, облик работника в маске можно купить за 28 тысяч единиц внутриигровой валюты, или примерно 28 долларов. Но есть момент, напрямую за реальные деньги скин купить нельзя, то же касается и местной валюты, она продаётся отдельными наборами. Так что чтобы приобрести пак скинов с работниками "Игры в кальмара" нужно потратить минимум 30 долларов.

Ну и нужно ли упоминать, что единственное, чем отличаются между собой разные работники, это геометрическая фигура на маске. Круг, треугольник и квадрат, вот и все различия.

Ну и самый главный вопрос, которым задаются игроки на Reddit: зачем покупать такие дорогие скины в шутере от первого лица? "Покупка скинов в игре от первого лица вызывает у меня недоумение. Fortnite я понимаю. Вы видите свой скин все время, пока играете. В Cod? Вы буквально НИКОГДА не видите свой скин. Особенно если вы - я, который никогда не попадает в топ-3 в команде."

Ранее мы рассказывали, что в Marvel Rivals нашли баг из-за которого игроки с высоким FPS получают преимущество в игре. Низкий показатель кадров в секунду замедляет анимации героев и уменьшает их урон.

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