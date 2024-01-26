CD Projekt RED не даст знаменитому герою наслаждаться заслуженной "пенсией" в тишине.

The Witcher 3: Wild Hunt получит прямое продолжение в виде комикса. Польский шедевр от CD Projekt RED считается одной из лучших фэнтезийных ролевых игр из-за ее глубокого сюжета, комплексных персонажей и второстепенных квестов, которые кажутся такими же важными, как и основные.

С релиза основной игры в 2015 вышло два дополнения, продолжающие историю Геральта из Ривии. В конце Blood and Wine главный герой останавливается в Корво Бьянко в Туссенте, наслаждаясь заслуженной "пенсией". Нарративный директор анимации и комиксов CD Projekt RED Бартош Штыбор увидел в этом моменте потенциал для новой истории, пишет Gamerant.

Новая серия комиксов во вселенной The Witcher получится короткая, всего заявлено 5 выпусков. При этом сюжет считается игровым каноном, так как комикс создается издательством Dark Horse при сотрудничестве с CD Projekt Red.

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В создании также принимает участие итальянский художник Коррадо Мастантуоно – легенда комиксов, одно из крупнейших имен всех времен, человек, который создал самые важные тайтлы в европейских комиксах. Первый выпуск "Ведьмак: Корво Бьянко" запланирован на 8 мая.

В честь анонса авторы комикса показали несколько иллюстраций:

Спустя почти 10 лет с выхода CD Projekt сохраняет мир The Witcher 3 свежим. В конце 2022-го ролевую игру обновили для современных консолей, а в этом году на ПК выйдет бесплатный редактор, позволяющий создавать новый контент.

Серия комиксов – это шанс для геймеров пережить еще одного приключение легендарного ведьмака. Тем не менее, вполне возможно, что серия комиксов Witcher 3 создает своего рода момент передачи эстафеты между Геральтом и новым главным героем "Школы Рыси" из следующей игры "Ведьмак".

Что касается сиквела Cyberpunk 2077, то он все еще находится на концептуальной стадии, а его релиз состоится уже после The Witcher 4. В CDPR говорят, что работая над продолжением 2077, они стремятся провести франшизу через эволюцию, аналогичную "Ведьмаку".

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