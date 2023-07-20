Обновление под номером 4.04 доступно на ПК, а также консолях PlayStation, Xbox и Switch.

Польский разработчик CD Projekt RED внезапно выпустил масштабное обновление для игры "Ведьмак 3: Дикая охота", которое обещает сделать игровой процесс еще более увлекательным.

Информация об этом появилась на официальном сайте проекта. Обновление под номером 4.04 доступно на ПК, а также консолях PlayStation, Xbox и Switch.

Обновление улучшает работу игры на всех платформах: к ним относятся исправление ряда ошибок, корректировка игрового процесса и улучшение качества жизни, Также игрокам доступен новый контент, приуроченный к выходу третьего сезона "Ведьмака" от Netflix.

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Обновление также привносит в версию игры для Nintendo Switch долгожданную функцию кросс-прогресса. Это означает, что игроки смогут переходить между платформами, сохраняя свой прогресс.

Всего список изменений, которые появились в "Ведьмаке 3" с выходом версии 4.04, насчитывает более 50 пунктов. Полный перечень изменений вы найдете здесь.

Кратко о The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt – это заключительная часть трилогии "Ведьмак", созданной по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Игра рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии, который отправляется в путешествия по свету, чтобы найти свою усыновленную дочь и разобраться в загадке своего прошлого.

"Ведьмак 3" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Некстген-версия игры вышла в декабре 2022.

Третью часть восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt RED по праву считается одной из лучших игр в истории и оказало значительное влияние на индустрию.

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