Полноценная разработка ролевой игры стартует в этом году. Она, как известно, станет первой частью новой трилогии.

После выпуска дополнения для "Киберпанка" разработка The Witcher 4 находится в приоритете у CD Projekt RED. По плану студии, до конца 2024 года производство игры перейдет на стадию "полноценного", после чего перед релизом останется только тестирование и полировка.

В беседе с Forbes глава CDPR Адам Бадовски рассказал, что к середине года планируется привлечь к разработке новой игры около 400 сотрудников. Когда состоится релиз следующего "Ведьмака", неизвестно. По данным аналитиков, это случится в конце 2026-начале 2027 года.

Глава CD Projekt Red также добавил, что в компании создали команду, которая изучит ИИ и возможности его применения в производстве. Искусственный интеллект может помочь улучшить определенные процессы в производстве игр, но не заменит сотрудников, отметил Бадовски.

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Никаких подробностей о следующей части "Ведьмака" пока нет. Ранее CD Projekt подтвердила, что проект станет первой игрой из новой трилогии The Witcher и заложит фундамент для сиквелов. Две другие части должны выйти в течение шести лет после дебютной.

В единственном на сегодня тизере нового "Ведьмака" изображен медальон школы Рыси, которого не было, ни играх, ни книгах. Судя по всему, авторы добавили во вселенную "Ведьмака" новую школу убийц чудовищ

Что касается сиквела Cyberpunk 2077, то пока он все еще находится на концептуальной стадии, а его релиз состоится уже после The Witcher 4. В CDPR говорят, что работая над продолжением 2077, они стремятся провести франшизу через эволюцию, аналогичную "Ведьмаку".

Напомним, позже в этом году для "Ведьмака 3" выйдет бесплатный редактор, позволяющий создавать новый контент для игры, включая задания. При этом, уже имеющиеся в игре квесты тоже можно будет изменять.

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