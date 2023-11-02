Работая над новым киберпанковым экшеном, разработчики стремятся провести франшизу через эволюцию, аналогичную The Witcher.

В конце сентября состоялся релиз Phantom Liberty – сюжетного дополнения для Cyberpunk 2077. Вместе с обновлением "2.0" оно стало последним в контексте жизненного цикла игры. Теперь игроки в ожидании будущего сиквела Киберпанка – проекта под кодовым названием Orion.

В свежем интервью PC Gamer нарративный директор CD Projekt Игорь Саржинский поделился видением поляков по развитию вселенной Cyberpunk. Работая над продолжением 2077, они стремятся провести франшизу через эволюцию, аналогичную "Ведьмаку".

Каждая часть истории Геральте сильно отличалась от предыдущей. То же самое в CD Projekt RED хотят видеть и в случае с Cyberpunk. Поляки добились существенно роста между оригинальным тайтлом "Ведьмак" 2007 года и его продолжением, и тем более с The Witcher 3: Wild Hunt, считающейся одной из лучших видеоигр в истории.

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Cyberpunk 2077 стала первой для нас игрой в Sci-Fi сеттинге с новыми для нас механиками, тоном повествования, темами и художественным направлением. Что-то удалось реализовать сразу, например, дизайн Найт-Сити, музыку, интерактивный аспект. Что-то пришлось дорабатывать после. Теперь все гармонично – отметил Саржински.

Выпуск дополнения Phantom Liberty стал следующей шагом по развитию вселенной Cyberpunk. А в Cyberpunk 2 нас ждут по-настоящему увлекательные перестрелки с использованием научно-фантастических способностей. В CD Projekt RED хотят создать боевую систему, превосходящую все предыдущие.

Также разработчик признает необходимость улучшения мира игры. Несмотря на великолепный Найт-Сити, иллюзия живого мира была недостаточной при релизе игры. Но работа над ошибками будет проделана. И намекнул, что в сиквеле авторы продолжат делать упор на эффект погружения, то есть игра сохранит вид от первого лица.

Однако геймерам придется набраться терпения, поскольку до выхода сиквела Cyberpunk 2077, известного под кодовым названием Orion, еще далеко. Сейчас тайтл находится на стадии концептуального проектирования, а все силы CDPR направлены на нового "Ведьмака", который выйдет примерно в 2025 году.

Ранее стало известно, что развитие вселенной Cyberpunk 2077 не остановится на одних лишь играх. Успех аниме Cyberpunk: Edgerunners вдохновил разработчиков на создание полноценного сериала или даже фильма. За его производство возьмутся авторы "Настоящего детектива" и "Мистера Робота".

Интересно, что речь не идет об экранизации самой игры Cyberpunk 2077 с Ви, Джонни и остальными известными нам персонажами – адаптация расскажет совершенно новую историю, но в той же вселенной.

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