Редактор будет бесплатным и выйдет только на ПК в 2024 году.

Студия-разработчик CD Projekt RED сделала большой анонс, правда не новой игры, а бесплатного редактора для "Ведьмака 3".

Редактор позволит всем желающим создавать новый контент для игры, включая задания. При этом, уже имеющиеся в игре квесты тоже можно будет изменять.

Мы рады сообщить, что работаем над редактором модов для The Witcher 3! Вы сможете создавать свой уникальный опыт, будь то что-то совершенно новое или редактировать уже существующие квесты и контент. Мы планируем выпустить его бесплатно в 2024 году — написала CD Projekt RED в соцсетях.

Компания пообещала раскрыть больше деталей об инструментарии чуть позже и отметила, что он будет доступен только на ПК.

Отметим, что это уже второй анонс по "Ведьмаку" за последние пару дней. Ранее состоялся анонс анимационной полнометражки "Ведьмак: Сирены глубин", действие которой будет происходить в середине первого сезона игрового шоу. Главного героя озвучит актер Даг Кокл, подаривший свой голос Геральту в играх серии "Ведьмак".

Новая The Witcher: что уже известно

Проект проходит под кодовым названием Project Polaris и после выпуска DLC для "Киберпанка" находится в приоритете у CD Projekt RED. Известно, что над ним трудится команда в составе 150 человек.

Project Polaris станет первой игрой из новой трилогии The Witcher и заложит фундамент для сиквелов. Две другие части должны выйти в течение шести лет после дебютной.

Проект создается на движке Unreal Engine 5, который CD Projekt RED помогает улучшать в партнерстве с Epic Games. Главным героем станет неназванный ведьмак из Школы Рыси.

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