К озвучке Белого волка вернулся Даг Кокл, официальный голос героя в трилогии "Ведьмак" от CD Projekt.

Netflix представил полноценный трейлер анимационного фильма по "Ведьмаку" с подзаголовком "Сирены глубин". Он, напомним, появится на стриминге уже 11 февраля 2025 года.

В полнометражном мультфильме адаптируют рассказ Анджея Сапковского "Немного жертвенности", который вошел во вторую книгу по Ведьмаку "Меч Предназначения". Он про то, как Геральт из Ривии пытается предотвратить войну между людьми и морским народом.

К озвучке Белого волка вернулся Даг Кокл, официальный голос героя в игровой трилогии "Ведьмак" от CD Projekt. Роли остальных персонажей исполнил сериальный каст: так, Йеннифэр озвучила Аня Чалотра, сыгравшая героиню в сериале, а роль Лютика получил Джои Бэти – также исполнивший эту роль в сериале от Netflix.

Сапковский выступил творческим консультантом аниме-фильма. За производство отвечали корейская Studio Mir, польская Platige Image и американская Hivemind.

Ведьмак Сирены Глубин трейлер

Что касается игровой вселенной "Ведьмака", то главной героиней, как уже известно, станет Цири, воспитанница Геральта. Над The Witcher 4 работают сотни ветеранов студии, говорят в CD Projekt. Впрочем, раньше 2027 года игру ждать не стоит.

Также в разработке находится полноценный, сделанный с нуля, ремейк первого "Ведьмака". Над проектом трудится польская студия Fool's Theory, в которую входят специалисты, работавшие над оригинальным "Ведьмаком". Вероятнее всего, до релиза пройдет не менее двух лет.

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