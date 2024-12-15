До 18 декабря полное издание игры со всеми дополнениями можно купить за 179 грн.

Steam-версия "Ведьмак 3: Дикая охота" за последние 24 часа достигла отметки в 44 тысяч одновременных игроков. Неделю назад максимальный онлайн в игре составлял ~25 тыcяч. Можно предположить, что на консолях наблюдается похожий тренд.

Очевидно, такому росту популярности игры поспособствовал полноценный анонс Ведьмака 4 с повзрослевшей Цири и 80%-ная скидка. Сейчас полное издание игры со всеми DLC можно купить за 179 грн.

Благодаря наплыву игроков игра заняла 23 место в списке самых продаваемых проектов Steam, при этом ей удалось обойти относительное свежие Black Myth: Wukong, Metaphor: ReFantazio и S.T.A.L.K.E.R. 2. Примечательно, что соседом The Witcher 3 по чарту продаж стала Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Фанатам вселенной "Ведьмака" придется еще довольно долго коротать время в The Witcher 3 в ожидании продолжения. У The Witcher 4 нет ни даты выхода, ни релизного окна; скорее всего, игра выйдет в 2026-2027 году. CD Projekt обещает сделать ее масштабнее, чем Cyberpunk 2077 и третий "Ведьмак".

Уже известно, что "Ведьмак 4" станет первой игрой из новой трилогии The Witcher и заложит фундамент для сиквелов. Две другие части должны выйти в течение шести лет после дебютной. В CD Project говорят, что новая трилогия станет нечто совершенно иным – фанатам не стоит ожидать простой клон "Дикой Охоты".

Напомним, ранее в это году "Ведьмак 3" получил редактор, позволяющий создавать новый контент, по сути дав "народным умельцам" безграничную свободу. А недавно CD Projjekt провела конкурс среди поклонников игры, выбрав лучшие сюжетные модификации.

Что касается сиквела Cyberpunk 2077, то он находится на концептуальной стадии, а его релиз состоится уже после The Witcher 4. В CDPR говорят, что работая над продолжением 2077, они стремятся провести франшизу через эволюцию, аналогичную "Ведьмаку".