Даже в трейлере уже можно заметить огромную разницу в движениях Цири и Геральта, отмечают в CDPR.

В "Ведьмак 4" главное отличие от предыдущих частей серии - смена главного героя. Вместо Геральта в центре истории окажется Цири, и это означает не просто нового персонажа, а совершенно другой стиль боя.

Как объясняет старший менеджер по коммуникациям CD Projekt Red Павел Буржа, в трейлере игры есть кадр, где Цири сбивает монстра с ног, а затем выполняет эффектное сальто, чтобы добить его. Это не просто зрелищный приём, а демонстрация того, как иначе она двигается по сравнению с Геральтом: "Он быстрый, но тяжеловесный, словно блок. А она - как жидкость".

Геймдиректор проекта Себастьян Калемба добавляет, что стиль боя Цири отражает её прошлое:

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"Она двигается так, словно выросла среди волков в Каэр Морхене. Её телосложение полностью отличается от Геральта. Он массивный, а она более лёгкая, быстрая, и это даёт ей преимущество в бою".

Ранее исполнительный продюсер "Ведьмак 4" Мальгожата Митренга рассказала, что между третьей и четвёртой частью с Цири что-то произошло, из-за чего она лишилась своих способностей Старшей крови. Разработчики пошли на это чтобы сбалансировать силы ведьмачки.

Кроме того, недавно CD Projekt RED опубликовала ролик из-за кулис создания первого трейлера "Ведьмак 4". Режиссёр ролика поделился, что вдохновлялся фильмами Роберта Эггерса, в частности картинами "Маяк" и "Ведьма".

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