CD Projekt RED ищет художника по персонажам.

Новая многопользовательская игра во вселенной "Ведьмака", получившая кодовое название Project Sirius, может подарить фанатам возможность создать собственного ведьмака.

Подтверждением тому служит вакансия ведущего 3D-художника персонажей, опубликованная студией The Molasses Flood, входящей в состав CD Projekt.

По первоначальному замыслу, Project Sirius рассматривался как спин-офф "Ведьмака" с кооперативными элементами, это стало известно ещё во второй половине 2022 года. Однако недавние данные указывают на то, что игра может пойти по пути игры-сервиса с регулярным обновлением контента и упором на длительную поддержку сообщества.

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Судя по описанию вакансии, разработчики стремятся создать персонажей внешний облик и возможности которых будут соответствовать как художественной концепции проекта, так и геймплейным задачам. Именно этот пункт породил слухи о том, что игроки смогут самостоятельно выбирать черты будущего ведьмака, формируя уникального охотника на монстров.

При этом фанатам серии рекомендуют не торопиться с выводами. Наличие расширенных опций по созданию и кастомизации героя вовсе не гарантировано, и существует вероятность, что The Molasses Flood просто работает над несколькими заранее заданными образами персонажей или разнообразными NPC.

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