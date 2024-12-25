Жених Трисс оказался агентом охотников на чародеек.

Поклонники "Ведьмак" наткнулись на ещё одну вырезанную миссию из третьей части франшизы. На этот раз речь идёт о несостоявшейся свадьбе Трисс Меригольд и дворянина по имени Эдмунд Кастелло. По задумке CD Projekt RED, задания проходило в Новиграде и называлось "Пепельный брак".

Сюжет миссии развивался вокруг нежных чувств, возникших у Трисс к богатому аристократу. Будущий брак готовился с размахом, а Геральт выступал своеобразным свадебным распорядителем: помогал освободить местные канализации от чудовищ, добывал угощения и, конечно же, решал, что подарить невесте. Особенно теплой реакцией Трисс отмечался бы подарок в виде розы памяти, которая, как известно, имела для чародейки особое значение.

Однако пути к алтарю было не суждено осуществиться. На сцене возникал коварный Дийкстра, сообщивший, что Кастелло связан с охотниками на ведьм и вынужден действовать по их указке, опасаясь шантажа и разоблачения своей тайной дочери. Геральт мог сам раскрыть Трисс правду, либо рассказать её вместе с женихом. Но в обоих случаях Меригольд разрывала помолвку, осознав, что брачный союз был слишком поспешным решением.

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Ранее мы рассказывали, что Анджей Сапковский наконец-то раскрыл точный возраст Геральта из Ривии. Оказывается он моложе, чем думали фанаты.

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