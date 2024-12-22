Оказывается, Белый Волк не прожил ещё и 100 лет.

Многим фанатам вселенной "Ведьмак" было интересно, сколько же на самом деле лет уже живёт Геральт из Ривии. В недавновышедшей книге про ведьмака "Перекрёсток воронов" Анджей Сапковский дал ответ на этот вопрос.

На самом деле Геральт не настолько стар, как все привыкли думать. Последняя книга раскрыла, что Белый волк родился в 1211 году, получается на момент начала The Witcher 3 ему 61 год.

Многие думали, что Геральту под сотню лет, если не больше. На это намекала реплика Весемира в "Ведьмак 3" о том, что ведьмак живёт уже почти столетие, а также факт, что неизвестно, сколько в теории могут прожить охотники на чудовищ.

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Однако читатели книг про ведьмака уже знали, что Геральт значительно младше того возраста, что ему приписывают. В книге "Башня Ласточки" Йеннифэр из Венгерберга упоминает, что ей 94 года, Геральт же отмечает, что он сильно младше, хоть и не уточняет, насколько именно. Но сейчас-то мы знаем, что ведьмак младше чародейки на 38 лет, на момент начала третьей части игры Йеннифэр уже 99 лет.

Ранее мы рассказывали. что Цири в "Ведьмак 4" потеряла часть своих способностей. Разработчики пошли на такой шаг, чтобы сбалансировать персонажа, как геймплейно, так и сюжетно.

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