Датамайнеры нашли очень много вырезанного контента из The Witcher 3: Wild Hunt.

Датамайнеры провели масштабные "раскопки" The Witcher 3: Wild Hunt и нашли в файлах игры множество следов ранней версии проекта, в которых хранится много интересных находок.

Разработчики из CD Projekt RED сильно изменили задание "Сквозь время и пространство", в котором Геральт и Аваллак'х путешествуют между мирами, чтобы добраться до мира эльфов. Квест должен был начинаться в реданском гарнизоне, а не в Новиграде, как по итогу, герои должны были попасть на суд к королю Радовиду, но в прошлом. Однако самое интересное, что один из миров, которые должны были посетить ведьмак и эльф - Найт Сити из Cyberpunk 2077. В файлах игры остался диалог, который должен был произойти там между персонажами:

Геральт: "Что... Что это за место? Это посмертие?" Аваллак'х: "Нет. Просто одна из реальностей, через которые ведет Спираль... Технологически развитая, но сломанная. Умирающая." Геральт: "Отвратительно. Этот запах, шум... Как вы можете жить здесь?!" Аваллак'х: "Тебе должно быть стыдно задавать такие вопросы. Этот мир населен людьми, а не эльфами."

Эту сцену написали в 2012 году, тогда же Cyberpunk 2077 только анонсировали, поэтому как выглядел Найт Сити в тот момент даже представить нельзя. Также сообщается, что в этом мире Геральт должен был дать попрошайке несколько новиградских крон, а уже в Cyberpunk 2077 можно было бы найти того самого человека с деньгами из другого мира.

Блогер опубликовал трёхчасовое видео со всеми находками датамайнеров, вот некоторые из них:

Изначально игра носила подзаголовок "Час меча и топора"

В концовках было больше недосказанности и в целом они были более мрачные

Изначально планировалось, что Кровавый барон и Ублюдок младший - братья, а квест барона должен был продолжиться ближе к концу игры

Был вырезан квест, в котором Геральт снова становится всадником Дикой Охоты

Отношения Лютика и Присциллы должны были показать более детально

В игре должен был появиться Иорвет из "Ведьмака 2", а также его дочь

Ранее мы рассказывали, что в Великобритании и США выйдет физическая версия Гвинта.

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