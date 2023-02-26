Игра вдохновлена японской культурой и эстетикой.

В октябре прошлого года издательство Konami провело презентацию, посвященную франшизе Silent Hill. На мероприятии компания анонсировала полноценное продолжение серии. Проект получил название Silent Hill f, а за его создание отвечает тайваньская студия Neobards Entertainment. Подробности хоррора почти отсутствовали, однако недавно разработчики дали обширное интервью. Они рассказали о процессе создания первого трейлера и раскрыли несколько интересных деталей.

С представителями Neobards Entertainment пообщались журналисты японского издания CGWorld. События Silent Hill f разворачиваются в японской деревушке летом 1960-х годов. Авторы во многом вдохновляются культурой и эстетикой Страны восходящего солнца.

Они посещали библиотеки в Токио, собирали снимки за указанный временной период, искали исторические сведения и сделали много фотографий природы. Все это должно помочь разработчикам воплотить основной мотив игры — страх в сочетании с красотой.

Другие подробности Silent Hill f

При реализации визуальной составляющей Neobards Entertainment делает упор на туман, как главный элемент большинства игр серии, и разложение.

В первом трейлере зрителям показали девушку, у которой отваливается лицо. С анатомической точки зрения, это неправильно. Однако создатели хотели показать визуальный ужас без научной точности, как пример уже упомянутого разложения.

Девушка из трейлера, на которой сделан акцент — это не главная героиня в проекте. Но у нее будет свое место в повествовании.

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