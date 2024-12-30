После успешного релиза ремейка Silent Hill 2 Remake в 2024 году, Konami сфокусировалась на создании двух новых проектов: Silent Hill f и Silent Hill: Townfall.
По словам продюсера серии Мотои Окамото, обе игры находятся в активной разработке, а новые подробности о них могут появиться уже в ближайшее время.
"В 2024 году мы выпустили Silent Hill 2, который был тепло встречен фанатами. Сейчас в разработке остаются Silent Hill f и Silent Hill: Townfall. Мы прилагаем все усилия, чтобы оправдать ожидания игроков, и сделаем всё возможное, чтобы поделиться новыми обновлениями."
Silent Hill f создаётся совместно с NeoBards Entertainment и переносит игроков в сельскую Японию 1960-х годов. В то время как Silent Hill: Townfall, разработанный студией No Code при поддержке Annapurna Interactive, станет частью новой антологии и использует возможности Unreal Engine 5 для создания атмосферного хоррора.
Ранее инсайдеры сообщали, что Bloober Team работает над ремейками ещё двух частей серии Silent Hill. Обе игры сейчас находятся на раннем этапе разработки.