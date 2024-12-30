Сейчас компания готовит сразу 2 проекта: Silent Hill f и Silent Hill: Townfall.

После успешного релиза ремейка Silent Hill 2 Remake в 2024 году, Konami сфокусировалась на создании двух новых проектов: Silent Hill f и Silent Hill: Townfall.

По словам продюсера серии Мотои Окамото, обе игры находятся в активной разработке, а новые подробности о них могут появиться уже в ближайшее время.

"В 2024 году мы выпустили Silent Hill 2, который был тепло встречен фанатами. Сейчас в разработке остаются Silent Hill f и Silent Hill: Townfall. Мы прилагаем все усилия, чтобы оправдать ожидания игроков, и сделаем всё возможное, чтобы поделиться новыми обновлениями."

Silent Hill f создаётся совместно с NeoBards Entertainment и переносит игроков в сельскую Японию 1960-х годов. В то время как Silent Hill: Townfall, разработанный студией No Code при поддержке Annapurna Interactive, станет частью новой антологии и использует возможности Unreal Engine 5 для создания атмосферного хоррора.

Видео дня

Ранее инсайдеры сообщали, что Bloober Team работает над ремейками ещё двух частей серии Silent Hill. Обе игры сейчас находятся на раннем этапе разработки.

Вас также могут заинтересовать новости: