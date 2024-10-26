Настоящая драма разыгралась в коммьюнити игры.

Valve исправила давний баг в Team Fortress 2, связанный с одеждой героея Разведчика. Игроки говорили о нём с момента релиза игры в 2007 году. Но уже менее чем через сутки студия откатила обновление из-за технических ошибок.

Разработчики сменили цвет штанов Разведчика, когда он играет за синюю команду. Из-за графического бага, который произошёл 17 лет назад, его штаны оставались бежевыми, как будто он до сих пор играет за красных. В недавнем патче его брюки стали тёмно-синими, какими и должны быть.

Однако уже спустя 17 часов Valve откатила исправление. Студия объяснила это техническими проблемами, мол синие штаны конфликтую со скинами на персонажа.

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В коммьюнити игры ситуацию восприняли с юмором. Пользователи Reddit тут же начали делать мемы, связанные с ситуацией. На них синий Разведчик грустит из-за потери, а красный пытается его утешить. Сообщество Team Fortress 2 надеется, что Valve решит проблему с совместимостью синих штанов со скинами и ещё вернёт Разведчику его брюки.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Horizon Zero Dawn Remastered исправили баг с освещением, который авторы не заметили, когда делали оригинал в 2017 году. Арт-директор Guerilla Games рассказал, что это произошло из-за неопытности команды, это был их первый проект в открытом мире.

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