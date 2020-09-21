В режиме "Стальной охотник" появились роли и совершенно новая карта.

Сегодня, 21 сентября, в командную онлайн-игру World of Tanks вернулся обновленный режим королевской битвы под названием "Стальной охотник". Он будет доступен игрокам всю неделю.

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Как сообщили в Wargaming, основные правила "Стального охотника" не изменились. В сражениях все также могут участвовать 20 танкистов-одиночек или 10 взводов. Игрокам нужно собирать боеприпасы, очки опыта и здоровье на карте или с уничтоженной техники. Однако теперь в королевской битве будут новые условия:

Количество танков, на которых можно выходить в бой, увеличилось с 3 до 5;

Появились роли: "Выживальщик", "Зверобой", "Разведчик". Роли влияют на поведение в игре, а также отражаются в навыках и способностях экипажа.

Вместе с обновленным режимом "Стальной охотник" игроки получат новую карту – "Арзагир 4.04".

"Режим тестировался и дорабатывался вместе с игроками, поэтому мы уверены, что им понравятся нововведения, но что еще важнее — они точно обрадуются возвращению формата сражений, который хорошо знаком и любим", — говорит глобальный паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов.

За участие в королевской битве игроки получат награды, а главным призом станут уникальные 2D-стили.

Трейлер "Стальной охотник"

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Автор: Сергей Коршунов