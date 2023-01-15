В рамках мероприятия пользователи получат доступ к уникальному танку.

В World of Tanks для ПК и World of Tanks Blitz стартовало временное событие по мотивам культового фильма "Терминатор 2: Судный день". За участие в мероприятии предусмотрены ценные призы.

Как сообщило киевское подразделение Wargaming в пресс-релизе, ивент "Боевой пропуск: Судный день" продлится до 26 января. В этот период все игроки могут приобщиться к кампании, разделенной на 50 этапов. Пользователям не понадобится активировать прогресс, как в разделах обычных боевых пропусков.

В рамках события представлен уникальный премиальный танк Т-832 со встроенными визуальными эффектами. А среди командиров появились Сара Коннор, Джон Коннор, Т-800 и Т-1000, которые говорят классические фразы из фильма. Пользователи также смогут получить 2D-камуфляжи, надписи, связанные с лентой, уникальные декали и прочее.

Событие Hasta la Vista в World of Tanks Blitz

Оно продлится до 31 января, а боевой пропуск включает 60 этапов, то есть на 10 больше, чем на персональных компьютерах.

Игроки могут получить танк Киборг с легендарным камуфляжем Т-800, 10 аватаров, вдохновленных фильмом "Терминатор 2", 4 редких камуфляжа танков и фон профиля.

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