Милла Йовович и Арнольд Шварценеггер могут стать командирами танка игроков.

Во всех версиях World of Tanks началось мероприятие "Новогоднее наступление 2023". Участие в нем принимают голливудские звезды — Милла Йовович и Арнольд Шварценеггер. Их виртуальные версии можно получить в качестве командиров танков. Другие призы, например, косметические предметы, тоже предусмотрены.

Как сообщила компания Wargaming в пресс-релизе, Йовович и Шварценеггер появятся в ангарах игроков. Они будут выдавать испытания и задания, за выполнение которых предусмотрены награды. В список входят эксклюзивные предметы кастомизации — танковые стили, боевые эмблемы и прочее.

Пользователи также могут получить озвучение от голливудских звезд для своих командирова. А еще есть шанс стать владельцем виртуальных версий Йовович и Шварценеггер в качестве танкистов.

Акция "Новогоднее наступление 2023" продлится до 9 января следующего года. Она проходит во всех версиях игры, включая Modern Armor и Blitz. Призы могут отличаться в зависимости от проекта.

"Я играла героиню в фильме по мотивам видеоигры, но это впервые, когда меня саму добавили в игру, и я готова к приключениям! Еще одно впервые для меня — это быть на экране бок о бок с легендарным Арнольдом Шварценеггером. Вместе с ним, мы будем сопровождать игроков волшебным Новогодним городком, даря специальные подарки игрокам World of Tanks", — прокомментировала событие Йовович.

"В прошлом году у меня был отличный опыт с World of Tanks и когда меня попросили вернуться, я сразу ответил: "I'll be back". Я знал, что игровое событие в этом году будет по-настоящему особенным, и я был прав. Для меня честь быть на экране вместе с невероятной Миллой Йовович в нашей первой совместной работе. Награды и испытания "Новогоднего наступления" на этот раз даже лучше, и я собрал вместе две мои любимые вещи: праздники и танки", — заявил Шварценеггер.

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