Игрокам предстоит в составе разведывательного отряда посетить таинственный город.

В популярной многопользовательской игре World of Tanks началось временное событие в честь Хэллоуина. Пользователям предстоит посетить таинственный город и сразиться там с необычной техникой.

Как сообщила Wargaming, событие под названием "Мирный: Надежда" продлится до 11 ноября. За его создание отвечал киевский офис компании, который специализируется на работе с искусственным интеллектом. В прошлом Wargaming Kyiv уже отметилась несколькими временными мероприятиями с PvE-режимами для World of Tanks. Среди примеров можно вспомнить "Дорогу на Берлин", "Последний рубеж" и прошлогодний хэллоуинский ивент "Мирный-13".

Суть нового события

Мероприятие позволяет игрокам объединиться в разведывательные отряды по пять человек и отправиться в Мирный. Этот город опустел после таинственного сверхъестественного инцидента. В нем ввели чрезвычайное положение, а всех жителей эвакуировали. Участвуя в событии, пользователи смогут узнать, что произошло в Мирном.

Изучение города будет сопровождаться сражениями с необычными врагами под управлением искусственного интеллекта. На легком уровне сложности битвы делятся на три фазы, а не среднем и тяжелом появляется дополнительный этап — стычка с грозным соперником по имени Неуязвимый.

Награды за участие в мероприятии "Мирный: Надежда"

В сражениях пользователи будут добывать ключи для расшифровки специальных коллекционных предметов — пленок с данными. Всего их восемь, и каждая содержит важную информацию о Неуязвимом.

За расшифровку набора пленок игроки получат американский премиум-танк VII уровня King Tiger и эксклюзивный 3D-стиль Nox Tenebris для него.

Ключи также можно приобрести во внутреннем магазине World of Tanks за реальные деньги.

Автор: Назар Степорук