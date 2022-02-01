За участие в специальном событии игроков наградят премиум-танком WZ-114.

В популярном танковом онлайн-симуляторе World of Tanks стартовало празднование Лунного Нового года. Разработчики из Wargaming добавили в игру специальное событие "Затаившийся тигр" с ценными наградами. Оно продлится до 7 февраля, поэтому всем пользователям, желающим поучаствовать в ивенте, стоит поспешить.

Читайте такжеРоссиянина могут посадить в тюрьму за продажу читов для World of Tanks и World of WarshipsСвежее мероприятие разделено на две части. За их прохождение предусмотрены разные призы. Чтобы получить тяжелый премиум-танк WZ-114, необходимо преодолеть десять этапов события "Затаившийся тигр". Пользователям нужно просто выполнять специальные миссии, которые подготовили разработчиков. Помимо упомянутой боевой единицы, за прохождение первой части мероприятия предусмотрены и другие награды. К ним относятся уникальный 2D-стиль "Полосатый хищник", личные резервы, полезное внутриигровое имущество и дни премиум-аккаунта.

Отдельный приз за участие в событии — 3D-стиль "Коготь тигра". Получить его сможет каждый игрок, который преодолеет первую часть мероприятия и выполнит восемь любых миссий из второй. Этот косметический предмет создавался с оглядкой на Водяного тигра, покровителя Луны в текущем году.

Другие важные детали

WZ-114 — китайский тяжелый танк IX уровня с разовым уроном в 530 единиц, пробитием базовым снарядом в 266 мм и приличной лобовой броней.

Участие в матчах с использованием этой техники принесет больше кредитов, боевого опыта и опыта экипажа, а также боны, которые зарабатываются на машинах Х уровня.

Если игрок не успеет добыть WZ-114 в рамках мероприятия, он получит скидку 10 % на танк за каждую пройденную миссию.

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