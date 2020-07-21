В World of Tanks добавили звезд реслинга и пять уникальных танков

В новом сезоне пользователи получат новый ангар, легендарные экипажи и кроссплатформенная игра.

Компания Wargaming совместно с крупнейшим промоутером реслинга, компанией World Wrestling Entertainment, выпустила для командной онлайн-игры World of Tanks на консолях обновление 5.0. Новый патч запустил сезон под названием SummerSlam. Он продлится до 21 сентября.

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В новом сезоне игроки получат пять уникальных танков в стилистике WWE. Стиль машин соответствует образам звезд реслинга, таких как Гробовщик и Бекки Линч, а также участников Зала Славы WWE, среди которых Андре Гигант, Сержант Слотер и «Ледяная Глыба» Стив Остин.

Кроме того, игроков ждет новый ангар и звезды реслинга в роли командиров экипажа. Также с обновлением 5.0 пользователям стала доступна кроссплатформенная игра между PlayStation 4 и Xbox One.

«В версии 5.0 мы постарались воплотить как можно больше запросов и пожеланий нашего игрового сообщества, таких как кроссплатформенные бои и существенное сокращение времени ожидания команд», – отметил Ти-Джей Вагнер, исполнительный продюсер студии Wargaming Chicago-Baltimore.

Также разработчики сообщили, что с новым обновлением в World of Tanks вернулся режим «Поле боя», популярный среди поклонников жанра RTS.

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