Тайтл распространяется бесплатно, а пользователи в отзывах шутят над столь странной концепцией.

В магазине Valve появилась игрушка Nothing. Это бесплатный тайтл, в котором, чтобы не проиграть, игроку нужно ничего не делать – в буквальном смысле. То есть нельзя нажимать никакие кнопки на клавиатуре, кликать мышкой и т.д.

Забавно, но рейтинг одобрения у новинки аж 93%, при этом он собрал больше тысячи положительных обзоров. В отзывах геймеры в основном шутят над столь странной концепцией, и просят у автора добавить в игру сохранения, табель рангов, а также кооперативный режим.

Самая сложная игра, в которую вы когда-либо играли. Или нет? Просто ничего не делайте, пока идёт таймер. Если вы что-то сделаете, вы проиграете. Если вам не нравится ничего не делать, идите и просто поиграйте во что-нибудь – говорится в описании на странице в Steam.

Этот "сложный" геймплей, тем не менее, мог стать еще сложнее: разработчик заявляет, что игра должна была получить доступ к камере и микрофону, чтобы ничегонеделание не ограничивалось взаимодействием с компьютером. Впрочем, от этой идеи ему пришлось отказаться из-за соображений безопасности.

Nothing доступен для загрузки в Steam совершенно бесплатно. Меж тем автор уже работает над новой игрушкой Something, которая должна стать ее полной противоположностью.

2024-й уже начался с триумфального возвращения "Принца Персии", а до конца месяца геймеры получат долгожданное продолжение культовой серии файтингов, одну из лучших игр современности в новой обертке и парочку других интересных тайтлов. УНИАН собрал пятерку игр января, которые стоит добавить в список желаемого.

А в магазине Epic Games Store сейчас дарят малоизвестную игру с рейтингом 93%. Это инди-адвенчура о путешествии на парусном судне по огромному процедурно генерируемому миру.

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