В течение 2023 года на главной ПК-площадке ежедневно выходило в среднем около 40 игр.

2023-й стал очередным рекордным годом для Steam – за последние 12 месяцев на главной ПК-площадке вышло больше игр, чем за любой предыдущий год.

Согласно базе данных SteamDB, в прошлом году Steam пополнился 14 531 играми – это означает, что в среднем каждый день на протяжении года выходило около 40 игр. Для сравнения, в 2022 году это было 12 985 проектов, а в 2021-м – 11 566.

Что интересно, нынешний показатель в 14 531 новых игр – это больше, чем за первое десятилетие существования Steam в целом. И девелоперы, похоже, не собираются сбавлять темпы. Уже за первую неделю 2024 в сервисе появилось 184 новых игр – впечатляющий результат, учитывая, что большинство команд разработчиков были в отпусках в период между Рождеством и Новым годом.

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Примечательно, что самым продуктивным месяцем 2023-го для Steam-релизов был октябрь. Лишь за один этот месяц в онлайн-магазин было добавлено 1 324 новых игр. Наименьшее же их количество вышло в январе – 1042 новых релиза.

Кроме того, были названы самые высокооцененные игры 2023 года. Первое место заняла малоизвестная игра HoloCure - Save the Fans!, рейтинг которой составил 97,01%. Второе место занял "вирусный" инди-хоррор Lethal Company с результатом 96,90%, а замыкает тройку лидеров Pizza Tower, экшен-платформер для ностальгирующих по временам 16-битных консолей.

В другом магазине игре, Epic Games Store, прямо сейчас проходит бесплатная раздача "Страж Галактики", которая может претендовать не только на звание одной из лучших игр по комиксам, но и одной из лучших приключенческих игр последних лет.

В целом, 2024-й начинается с продолжения культовой серии файтингов, возвращения "Принца Персии" и переиздания одной из лучших игр в истории. УНИАН собрал пятерку игр января, которые стоит добавить в список желаемого.

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