По словам Gabe Follower, Valve уже начала плейтесты новой части Half-Life. Если всё пройдёт хорошо - анонс можно ждать в 2025 году.

Известный датамайнер и блогер игр Valve Gabe Follower представил свежую подборку улик, свидетельствующих о том, что компания продолжает работать над новой частью Half-Life и уже даже близка к официальному анонсу.

В процессе анализа материалов он обнаружил целый ряд интригующих находок, которые вряд ли касаются уже вышедших продуктов студии:

Упоминания об усиленной физике повреждений, где у некоторых объектов могут отпадать части при попадании или смерти сущности

Записи, намекающие на систему, способную автоматически определять, какие объекты окажутся разрушаемыми, а какие нет.

Ссылки на технологии от NVIDIA (Cuda, DLSS, SDK), которые дают почву для предположений о возможном внедрении в игру рейтрейсинга.

Продвинутая система физики волос с возможностью менять количество прядей, цвета и моделировать их физическое поведение.

Первые признаки применения mesh-шейдеров, позволяющих более эффективно обрабатывать сложные 3D-модели.

Продвинутая физика воды

Также датамайнер отметил, что сейчас Valve набирает в штат огромное количество разработчиков, в том числе и возвращает старых, которые работали над Half-Life 2 20 лет назад.

Видео дня

Кроме того, Gabe Follower уверен, что в проекте, который он условно называет "HLX", сейчас проходит активная фаза внутренних и внешних плейтестов. Если в ближайшие месяцы масштабных проблем не выявят, то анонс Half-Life 3 уже в 2025 году ему кажется вполне вероятным.

Ранее Gabe Follower уже делился подробностями по разработке Counter-Strike 2 и Deadlock, которые в итоге подтвердились.

Ранее мы рассказывали, что в Steam вышел пролог фанатской версии Half-Life 3.

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