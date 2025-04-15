Сейчас можно забрать популярную адвенчуру Dredge со скидкой в 50%.

В Steam стартовал третий ежегодный фестиваль Lovecraftian Days, и это прямо праздник для всех, кто любит щупальца, безумие и приятные скидки.

На площадке можно найти тысячи игр в жанре космического ужаса с вдохновением от Лавкрафта - от RPG и рогаликов до уютных инди с налётом потустороннего. Некоторые предложения -самые дешёвые за всю историю.

Dredge - пожалуй, главное, что стоит забрать прямо сейчас. Жутковатый симулятор рыбалки от Black Salt Games с атмосферой, как будто Лавкрафт влюбился в подводный триллер, - сейчас со скидкой 50%, 257 гривен вместо обычных 515.

Видео дня

Среди свежих хитов - Skald: Against the Black Priory. Это ретро-RPG в духе Ultima и DnD, с пиксельной эстетикой, боевой системой и отличным сюжетом. Сейчас 40% скидки, всего 200 гривен.

Ещё один горячий кандидат - Pacific Drive. Выживалка от первого лица, где вы мчитесь на машине через заколдованные леса Тихоокеанского Северо-Запада, полные аномалий, звуков и жути. Она хоть и не совсем входит в Lovecraftian Days, но скидка 40% (440 гривен) всё же очень заманчива.

Ранее мы рассказывали, что в Steam нашли спрятанную страницу, где можно посмотреть, сколько денег на игры вы потратили.

Вас также могут заинтересовать новости: