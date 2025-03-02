Многие связывают это с недавним релизом Monstrer Hunter Wilds.

Steam продолжает укреплять свою позицию главной платформы для ПК-геймеров. Впервые в истории сервиса число одновременных пользователей превысило 40 миллионов.

По данным SteamDB, этот рекорд был установлен сегодня, когда на пике в сети находилось 40 274 929 игроков. Последние дни платформа неоднократно приближалась к этой отметке, и теперь она официально взята.

Одной из главных причин такого всплеска активности, вероятно, стал недавний релиз Monster Hunter Wilds, который собрал более 1 миллиона одновременных игроков. Однако Steam стабильно растёт и без громких новинок: на данный момент у сервиса 132 миллиона активных пользователей в месяц, и это число только увеличивается.

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Также недавно оказалось, что Amazon на протяжении 15 лет пытался сместить Steam с позиции лидера среди игровых магазинов на ПК. Бывший президент Amazon Prime Gaming Итан Эванс признался, что компания вложила много денег и сил, чтобы конкурировать с магазином Valve, но Steam так и не пошатнулся.

Ранее мы рассказывали, что в Steam проходит фестиваль демоверсий Steam Next Fest, где, в том числе, представили новое демо ремейка "Готики", которое уже собрало почти 5 тысяч преимущественно положительных отзывов.

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