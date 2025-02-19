Для многих стало сюрпризом, что такие попытки вообще были.

Бывший президент Amazon Prime Gaming Итан Эванс признался, что компания на протяжении 15 лет предпринимала попытки конкурировать со Steam, но так и не смогла пошатнуть его позиции.

В своём LinkedIn он рассказал, что Amazon неоднократно инвестировала в развитие собственных игровых платформ, но каждый раз терпела неудачу.

Сначала компания купила небольшой магазин Reflexive, надеясь сделать из него полноценную альтернативу Steam, но этот план провалился. Затем, после приобретения Twitch, в Amazon решили, что смогут продавать игры напрямую через платформу, предполагая, что пользователи предпочтут покупать игры там, где они уже смотрят стримы. Однако игроки продолжили делать покупки в Steam. Последней крупной попыткой стал облачный сервис Luna, запущенный примерно в то же время, что и Google Stadia, но обе платформы не смогли привлечь массовую аудиторию:

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"Мы недооценили, почему люди пользуются Steam. Это не просто магазин, а целая экосистема: сообщество, библиотека, система достижений, и всё это работает безупречно".

Он признал, что Amazon надеялась на силу своего бренда и не осознавала, что привычки пользователей гораздо важнее. Компания не смогла предложить ничего принципиально лучше, а значит, не смогла переманить игроков.

Интересно, что большинство пользователей даже не знали, что Amazon пыталась конкурировать со Steam. Со стороны их проекты выглядели как отдельные инициативы, но, судя по словам Эванса, у компании были амбиции создать альтернативу крупнейшему игровому магазину.

Ранее мы рассказывали, что Valve удалила из Steam игру с вирусом и предупредила игроков, которые её запускали.

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