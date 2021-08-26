Акция приурочена к анонсу перезапуска Saints Row – разработчики презентовали дебютный трейлер и поделились подробностями.

Вчера в рамках презентации на выставке Gamescom 2021 разработчики из студии Volition анонсировали перезапуск серии экшенов Saints Row. В честь этого в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась бесплатная раздача Saints Row: The Third.

Акция продлится до 2 сентября. Скачать игру могут все желающие на странице в EGS. Также сегодня в 18:00 в Epic Games Store начнется раздача головоломки Automachef.

Saints Row: The Third – коротко об игре

Saints Row: The Third – это третья часть пародийного экшена в стиле GTA. Главные герои игры – банда "Святых с третьей улицы", которая переехала из небольшого городка в огромный мегаполис Стилпорт, и пытается установить контроль над городом. Игроку придется столкнуться с местными криминальными бандами, официальными властями, армией США и даже зомби-вирусом.

О перезапуске Saints Row

В перезапуске Saints Row место действия развернется в выдуманном городе Санто-Илесо, прототипом которого стал Лос-Анджелес. Девять районов города будут поделены между тремя бандами, а игрокам в роли "Святых" нужно будет отвоевывать районы.

Разработчики обещают, что карта игры будет самой большой за всю историю серии.

Трейлер перезапуска Saints Row

Релиз перезапуска Saints Row назначен на 25 февраля 2022 года. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Автор: Сергей Коршунов