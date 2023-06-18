Однако основная часть планет создана с помощью процедурной генерации.

В Starfield будет более тысячи планет, однако их львиная доля создана с помощью процедурной генерации. Будет ли интересно посещать эти космические миры, пока неизвестно. Однако Bethesda Game Studios призвала не беспокоиться. Рукотворного контента в Starfield предостаточно — больше, чем в любой предыдущей игре студии. А в плане диалогов свежая экшен-RPG масштабнее, чем The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4 вместе взятые.

Такой информацией в интервью IGN поделился директор Bethesda Game Studios Тодд Говард. Он заявил: "Сами планеты, ландшафт практически полностью процедурные. Что касается контента, созданного вручную, [его здесь] больше, чем в любой другой игре, которую мы делали. Я перестал называть цифры, но только в диалогах... их больше, чем в Skyrim и Fallout 4 вместе взятых".

Говард постарался заверить, что Starfield не будет ощущаться космическим пространством с кучей пустых планет: "Когда мы переходим к локациям, художественному оформлению и всему остальному, мы сделали больше, чем когда-либо". Однако процедурная генерация с помощью километровых плит с ландшафтом, размещенных на планетах, все равно была основой при формировании огромного космоса.

Видео дня

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S 6 сентября 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: