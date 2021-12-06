Battlefield 2042 стала одним из главных разочарований осени. Шутер отметился как плохим техническим состоянием, так и неоднозначными решениями по части геймдизайна. Пользователи до сих пор сталкиваются в игре с разными странностями, и одну из них недавно обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом dunaike. Он выяснил, что пингвины на одной из карт Battlefield 2042 приравниваются к боевой технике. Их можно "починить", если использовать ремонтный инструмент.
Пингвины встречаются на заснеженной локации "Разрыв". В ролике ниже показывается, как dunaike подбежал к одному из животных и применил устройство для починки техники. Гаджет неожиданно сработал и начал восстанавливать пингвину здоровье. Процесс сопровождался искрами, как будто игрок ремонтировал боевую технику. Видимо, из-за каких-то параметров животные получили отдельные свойства транспортных средств.
Подробнее о Battlefield 2042
- В игре нет сюжетной кампании — только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями шутера позиционировались бои с участием 128 человек, огромные карты и природные бедствия.
- Проект раскритиковали за многие геймплейные элементы. Например, замену традиционных классов на отдельных специалистов, локации с кучей пустых пространств и слабое влияние катаклизмов на сражения.
- На старте игра изобиловала техническими проблемами. Некоторые из них, включая неправильную регистрацию попаданий, сильно мешали развлекаться.
- Battlefield 2042 стала самой низко оцененной частью серии. На Metacritic она получила от 64 до 69 баллов в зависимости от платформы.