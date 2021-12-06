У животных почему-то по умолчанию недостает здоровья.

Battlefield 2042 стала одним из главных разочарований осени. Шутер отметился как плохим техническим состоянием, так и неоднозначными решениями по части геймдизайна. Пользователи до сих пор сталкиваются в игре с разными странностями, и одну из них недавно обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом dunaike. Он выяснил, что пингвины на одной из карт Battlefield 2042 приравниваются к боевой технике. Их можно "починить", если использовать ремонтный инструмент.

Пингвины встречаются на заснеженной локации "Разрыв". В ролике ниже показывается, как dunaike подбежал к одному из животных и применил устройство для починки техники. Гаджет неожиданно сработал и начал восстанавливать пингвину здоровье. Процесс сопровождался искрами, как будто игрок ремонтировал боевую технику. Видимо, из-за каких-то параметров животные получили отдельные свойства транспортных средств.

Подробнее о Battlefield 2042

В игре нет сюжетной кампании — только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями шутера позиционировались бои с участием 128 человек, огромные карты и природные бедствия.

Проект раскритиковали за многие геймплейные элементы. Например, замену традиционных классов на отдельных специалистов, локации с кучей пустых пространств и слабое влияние катаклизмов на сражения.

На старте игра изобиловала техническими проблемами. Некоторые из них, включая неправильную регистрацию попаданий, сильно мешали развлекаться.

Battlefield 2042 стала самой низко оцененной частью серии. На Metacritic она получила от 64 до 69 баллов в зависимости от платформы.

Автор: Назар Степорук