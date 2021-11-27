США против России в войне без победителей. Обзор Battlefield 2042

По мнению десятков тысячи пользователей, Battlefield 2042 — это чуть ли не полный провал. Шутер обладает кучей проблем как по части игрового процесса, так и в техническом плане. УНИАН провел в проекте сорок часов и теперь готов подтвердить заявления аудитории. Правда, без нюансов не обошлось. Подробнее о качестве Battlefield 2042 читайте в новом обзоре.

До релиза Battlefield 2042 пророчили звание лучшего сетевого шутера года. Якобы DICE собирается вернуться к корням и поместить игроков в центр масштабных и увлекательных сражений в антураже недалекого будущего. Однако реальность оказалась совсем другой. Накануне запуска Battlefield 2042 рассердила украинских игроков из-за облика под названием "зеленый человечек" для российского бойца. А после выхода шутер схлопотал более тридцати тысяч отрицательных отзывов и на короткое время вошел в десятку худших игр Steam.

Для крупного и дорогого проекта это беспрецедентный случай. Менеджеры Electronic Arts наверняка сейчас находятся в полном недоумении. Battlefield 2042 была для издательства главным релизом года, а на него отреагировали сплошной критикой и десятками замечаний. Если опираться на мнения многих пользователей, то при одном упоминании шутера следует креститься и убегать от человека, который о нем заговорил.

Почему аудитория так сильно возненавидела Battlefield 2042, понять несложно. Игра действительно соткана из проблем, но в ней есть и светлые пятна. О них, а также разнообразных недочетах свежего шутера УНИАН рассказал в своем обстоятельном обзоре. Мы провели в Battlefield 2042 почти сорок часов и готовы разобрать ее на винтики.

Трое из ларца

Первым делом разберемся со структурой Battlefield 2042. Сюжетной кампании в игре нет. Ее заменяет ролик, в котором рассказывается о новом конфликте между двумя сверхдержавами — Россией и США. Они ведут прокси-войну за сферы влияния и используют для этого неприкаянных. Так называют наемников из стран, разрушенных вследствие климатических изменений.

Противостояние России и США сделали обычной затравкой, которая объясняет, почему в Battlefield 2042 вообще кто-то сражается. О конфликте между сверхдержавами забываешь почти мгновенно. Далее игрокам будет безразлично, за какую сторону они воюют и чьи интересы отстаивают. Истории нет, война не развивается, а значит — все противостояние не более чем фон для трех многопользовательских режимов.

Первый называется All-Out Warfare и представляет собой основное состязание с битвами до 128 человек на ПК, PS5 и Xbox Series. На PS4 и Xbox One максимальное количество солдат в матче снизили до 64 пользователей. В этом режиме реализованы два варианта развлечений — классические "Захват" и "Штурм". От остальных разработчики отказались, так как они якобы не пользовались популярностью. Решение спорное, ведь наверняка многим фанатам хотелось бы увидеть какие-то аналоги воздушных баталий или "Линии фронта".

В "Захвате" игрокам нужно контролировать как можно больше секторов карты, чтобы получать перевес по очкам над противниками. Регионы часто переходят от одной стороны к другой, поэтому их нужно постоянно атаковать и оборонять. "Штурм" имеет похожую концепцию, но в нем есть четкое деление на игроков нападения и защиты. Первые должны постоянно захватывать сектора и толкать вперед линию, где происходят стычки. А вторым нужно сдерживать натиск, пока у команды атаки не закончатся очки. Они отнимаются при каждом убийстве нападающих. "Захват" и "Штурм" хорошо себя зарекомендовали в предыдущих частях Battlefield, так что их выбор вполне логичен. Но хотелось бы, чтобы более нишевые варианты развлечений составили компанию этим состязаниям.

Второй режим в шутере — это "Опасная зона" (Hazard Zone). В нем реализованы сражения команд в составе из четырех человек. На ПК, PS5 и Xbox Series в матче участвуют восемь отрядов, а на PS4 и Xbox One — шесть. Основной задачей в этом режиме становится сбор разведданных. Игрокам дается время на их поиск, а также два окна для эвакуации в конкретных точках карты. Кто смог получить важную информацию и сбежать, тот и в дамках. Во время матчей приходится сражаться как с другими людьми, так и с ботами под управлением искусственного интеллекта. За убийства врагов и добычу разведданных выдается специальная валюта. Она тратится на покупку снаряжения перед каждым состязанием. В случае провала вся экипировка теряется, что повышает ставки и заставляет действовать аккуратнее.

Третий режим называется Portal. Его позиционировали, как платформу, куда вошел контент из предыдущих частей серии — Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 и Battlefield 3. Многие фанаты считают их лучшими шутерами во франшизе. В Portal пользователи могут играть в "Захват" и "Штурм" на обновленных картах из упомянутых проектов или создавать собственные развлечения. Для этого разработчики реализовали удобный и в целом понятный редактор. Он позволяет выбрать карту, технику, солдат и вооружение, а также задать специальные параметры боя. Например, недавно один энтузиаст создал аналог испытания из "Игры в кальмара". Я также видел в списке матчи с элементами выживания и танковые баталии. В целом инструментарий позволяет реализовывать интересные развлечения, так что в дальнейшем все зависит исключительно от активности пользователей.

Куда тут воевать?

Каждый из трех режимов объединяет стрельба и использование транспорта. Вот об этом давайте и поговорим. В All-Out Warfare и "Опасной зоне" реализовано 22 единицы оружия, то есть по три или четыре пистолета, автомата, снайперских винтовок, полуавтоматических пушек и так далее. Транспорта и того меньше. Есть четыре единицы общей техники для США с Россией и столько же уникальных боевых машин у каждой фракции. Список включает танки, бронированные внедорожники, судно на воздушной подушке, вертолеты и истребители.

DICE наверняка понимала, что контента недостаточно, поэтому и ввела прокачку профиля. Пользователи не смогут сразу выбрать понравившееся оружие и гаджеты — для этого придется достичь 50 уровня. А если захочется установить на технику определенные модули, то будьте добры выполнить тяжелые испытания. Например, убить 75 врагов за рулем или штурвалом конкретного транспортного средства. Такой подход поощряет гринд — участие в как можно большем количестве матчей ради получения опыта. Это невероятно раздражает, ведь многие пользователи хотят просто участвовать в боях и выбирать для себя комфортное снаряжение.

В Portal ситуация с контентом примерно такая же. Разработчики добавили из Battlefield 1942, Bad Company 2 и "тройки" от 10 до 20 единиц оружия и около 15 вариантов техники. Речь идет о каждом отдельно взятом проекте. Если считать в совокупности, то разнообразия будет больше, чем в BF2042. Это особенно ощущается, когда чередуешь "Захват" и "Штурм" на картах из предыдущих частей и постоянно используешь другие пушки и гаджеты.

Поначалу у меня возникло впечатление, что стрельба в Battlefield 2042 выполнена весьма недурно. Благодаря уникальным параметрам урона, скорострельности и точности во время применения оружия чувствуется разница. А уникальные анимации, длительность перезарядки и звуки ведения огня влияют на тактильные ощущения. Они как бы задают вес оружия, и это здорово. Но стоит начать вникать в детали, и тут же появится ворох проблем.

Главная из них — регистрация попаданий. Недочеты в сетевом коде и неправильные хитбоксы у моделей солдат создают попросту абсурдные ситуации. Иногда стреляешь во врага в упор и не можешь убить, а потом он разворачивается и за полторы секунды наносит критическую порцию урона. Указанное время – это средний показатель TTK в Battlefield 2042.

Еще одна проблема – ужасный разброс. У меня бывало, что в двух метрах от противника пули отказывались лететь в цель. Баланс пушек тоже откровенно хромает. Пистолеты-пулеметы имеют большую дальность поражения, чем снайперские винтовки. При этом последние лучше справляются с уничтожением техники, нежели гранатометы. Вот как такие явные ошибки прошли контроль качества DICE? Вопрос, на который студия пока не спешит давать ответ. В совокупности проблемы перекрывают достоинства стрельбы и неоднократно вызывают недоумение вкупе с разочарованием.

Транспорт обошелся без таких катастрофических недочетов, но свои нюансы тоже есть. Управление в целом удобное, хотя на ПК вертолеты и истребители порой доставляют неприятностей. Танки по-прежнему разносят все на своем пути и при должной сноровке позволяют совершить десяток убийств зараз. Судна на воздушной подушке подходят для комфортного передвижения по местности, но они же могут ездить по любой вертикальной поверхности. Это намекает на явные проблемы с физикой.

Совокупности тьмы со светлым пятнышком

Со стрельбой и транспортом закончили, значит — пора окунуться вглубь каждого режима. В All-Out Warfare сражения разворачиваются на семи картах колоссальных масштабов. Дистанция между ключевыми секторами огромна, что создает много лишней беготни. Она частично компенсируется возможностью запросить сброс транспорт к своему местоположению. Но эта функция имеет довольно долгую перезарядку, а значит — полностью избавиться от марш-бросков не получится. Во время забегов между ключевыми точками просаживается динамика. А еще в такие моменты легко не заметить врага в засаде или снайпера на возвышенности, что обычно приводит к очередной смерти. Проблема особенно актуальна на картах с густой растительностью.

На ключевых точках обычно ведется активное противостояние: повсюду взрывы, летает техника, носятся союзники и так далее. Это именно то, чего ждешь от Battlefield, но даже будучи в вихре событий, все равно замечаешь отдельные проблемы. В новой части серии классовую систему заменили на специалистов со своими навыками. Некоторые из умений, например, крюк-кошка и турель, полезные, а от других нет никакого толку. Из-за этого в сражениях всегда появляются один и те же бойцы, а часть солдат игнорируется даже новичками.

Со специалистами связана еще одна проблема — деление на стороны. Оно почти что отсутствует, ведь все бегают в одинаковых камуфляжах. Разобрать, кто находится перед игроком, можно лишь по маркеру над головой, а это ужасно неудобно. Добавление всех устройств в единую категорию тоже вызывает вопросы. Ячейка для гаджетов у бойцов одна, так что приходится отказываться от многих полезных предметов и брать с собой карманную "зенитку" или аптечку. Без них обойтись почти невозможно.

Разрушаемость в Battlefield 2042 едва ли не впервые в истории серии не впечатляет. Из-за огромных размеров карт она чувствуется незначительной. Где-то рушатся стены, бьются стекла, ломаются автобусные остановки с электрическими столпами, и на этом все. Даже в провальной "пятерке" разрушаемость вызывала больше восторга. Чуть более яркие эмоции возникают от катаклизмов, например, торнадо. Их первые появления выглядят захватывающе, но эффект постепенно уменьшается. Наверняка именно по этой причине многие матчи проходят без природных бедствий. Важно также отметить, что катаклизмы почти не отражаются на геймплее. Даже торнадо можно легко оббежать с помощью стандартного спринта.

Об "Опасной зоне" мы уже почти все рассказали. Центральная особенность режима — низкий темп боев. Здесь нужно вести себя очень аккуратно и постоянно следить за передвижением напарников. Режим лучше раскрывается, когда играешь в отряде с друзьями. В противном случае можно не рассчитывать на сбалансированный выбор специалистов и слаженные тактические действия.

А вот Portal хочется исключительно хвалить. Здесь и разрушаемость заметна, и динамика боев гораздо выше. Проблемы, связанные со специалистами, тоже отпадают, так как в стычках на старых картах нужно выбирать бойцов конкретных классов с заранее предусмотренным набором снаряжения. Именно от "Захвата" и "Штурма" из Battlefield 1942, Bad Company 2 и "тройки" я получил больше всего удовольствия. Единственное что хочется отметить — это малое количество карт. На текущий момент в Portal добавили лишь по две локации из старых частей.

Неутешительные выводы

На самом деле Battlefield 2042 можно еще долго ругать. Например, за обилие багов, падения серверов и отвратительную оптимизацию. Я вот два дня подряд не мог зайти в Portal — меня попросту выбрасывало из матчей без какой-либо ошибки. А один раз пришлось ждать окончания противостояния в положении лежа. После получения критического урона мой персонаж отказался возрождаться на контрольной точке. Сейчас Battlefield 2042 ощущается сырым и недоработанным по всем фронтам шутером. Покупать его стоит только ради Portal, да и то лучше дождаться скидки. Основной режим, то есть All-Out Warfare, страдает под тяжестью горы проблем.

Оценка: 5 из 10

Назар Степорук

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter