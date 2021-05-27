EA должны были представить трейлер в июне этого года.

Шестая номерная часть шутера от первого лица Battlefield 6 получила дату выхода раньше официального аноанса.

Это произошло после того, как в Сеть утек аудиофрагмент и несколько кадров из дебютного синематик-трейлера игры.

Видеоролик крайне плохого качества и с сильным мерцанием в плохом качестве в настоящий момент удален со всех площадок, а кадры оттуда очень похожи на скриншоты и рисунки, которые ранее были опубликованы инсайдером Томом Хендерсоном.

EA должны были представить трейлер в июне этого года.

Читайте такжеШутер Battlefield выйдет на смартфонах и планшетах в 2022 годуКак отметили пользователи форума ResetEra, куда попало слитое видео, скорее всего это была незаконченная версия трейлера, которая готовилась для внутренней демонстрации, так как на некоторых объектах отсутствуют текстуры. Вероятно, видеоряд полноценного официального анонсирующего трейлера будет сильно отличаться от утекшей предварительной версии.

Официальный анонс новой Battlefield должен состояться в следующем месяце. Игра выйдет до конца этого года на PC, Xbox и PlayStation.

Напомним, гендиректор Electronic Arts Эндрю Уилсон заявил о планах компании выпустить новую часть Battlefield не только на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, но и на консолях прошлого поколения.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Андрей Софин