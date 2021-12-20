The Vanishing of Ethan Carter / The Astronauts
В магазине Epic Games Store продолжаются ежедневные раздачи игр в честь наступающего Нового года. Первым проектом в этой масштабной акции был экшен Shenmue III, а теперь пользователи могут добавить в коллекцию The Vanishing of Ethan Carter. Акция продлится в течение сегодняшнего дня и закончится в 18:00. Далее начнется новая раздача, однако имя следующей бесплатной игры пока не раскрывается. Если судить по намекам в Epic Games Store, то это будет Loop Hero.
Детальнее про The Vanishing of Ethan Carter
- Это приключенческий детектив от польской студии The Astronauts, которую основали выходцы из People Can Fly.
- Главный герой в проекте — исследователь сверхъестественных явлений Пол Просперо. Он получил письмо от 12-летного Итана Картера, исчезнувшего при таинственных обстоятельствах. Протагонист отправился в родную деревню мальчика в штате Висконсин, чтобы разобраться в этом странном деле.
- Геймплей в The Vanishing of Ethan Carter сводится к изучению местности и взаимодействию с интерактивными точками. Есть также детективная механика, когда нужно в правильном порядке расставить сцены из прошлого.
- Графика в игре создавалась с помощью фотограмметрии. Визуальная часть поражает даже сейчас, хотя The Vanishing of Ethan Carter вышла в 2014 году.
- В Steam проект получил 6375 отзывов, 88 % из которых положительные.