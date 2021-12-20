Пользователи вольны добавить в свою библиотеку The Vanishing of Ethan Carter.

В магазине Epic Games Store продолжаются ежедневные раздачи игр в честь наступающего Нового года. Первым проектом в этой масштабной акции был экшен Shenmue III, а теперь пользователи могут добавить в коллекцию The Vanishing of Ethan Carter. Акция продлится в течение сегодняшнего дня и закончится в 18:00. Далее начнется новая раздача, однако имя следующей бесплатной игры пока не раскрывается. Если судить по намекам в Epic Games Store, то это будет Loop Hero.

Детальнее про The Vanishing of Ethan Carter

Это приключенческий детектив от польской студии The Astronauts, которую основали выходцы из People Can Fly.

Главный герой в проекте — исследователь сверхъестественных явлений Пол Просперо. Он получил письмо от 12-летного Итана Картера, исчезнувшего при таинственных обстоятельствах. Протагонист отправился в родную деревню мальчика в штате Висконсин, чтобы разобраться в этом странном деле.

Геймплей в The Vanishing of Ethan Carter сводится к изучению местности и взаимодействию с интерактивными точками. Есть также детективная механика, когда нужно в правильном порядке расставить сцены из прошлого.

Графика в игре создавалась с помощью фотограмметрии. Визуальная часть поражает даже сейчас, хотя The Vanishing of Ethan Carter вышла в 2014 году.

В Steam проект получил 6375 отзывов, 88 % из которых положительные.

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Автор: Назар Степорук