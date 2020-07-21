В сеть попал ролик с отмененной игрой авторов Ghost of Tsushima (видео)

Студия Sucker Punch работала над фэнтези-игрой с монстрами и паркуром.

До Ghost of Tsushima студия Sucker Punch долгое время работала над другой игрой под названием Prophecy. Ее отменили ради выпуска самурайского экшена. Однако вчера в сеть попало 11-минутное видео с геймплеем Prophecy.

Информация о Prophecy и геймплейный ролик пользователи обнаружили на сайте бывшего старшего художника Sucker Punch, Макса Чэпмена. Вскоре после этого разработчик закрыл доступ к сайту, но ролик успел попасть в сеть.

Геймплей игры Prophecy

В ролике можно увидеть большой город, где бродят стражники в доспехах, а также главного героя, который стремится найти таинственный артефакт. Персонаж использует стелс и паркур, чтобы скрываться от преследования, сражается со стражниками на мечах и использует зажигательные снаряды. Судя по изображениям на сайте Макса Чэпмена, в Prophecy должны были быть элементы фэнтези, в том числе и странные существа с четырьмя руками.

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Само видео – это так называемый вертикальный срез, в котором разработчики демонстрируют все основные механики игры. Вероятнее всего, геймплей записывали еще в 2016 году. Но вскоре студия решила отменить проект в пользу самурайского экшена Ghost of Tsushima, который впервые анонсировали в 2017 году.

Тем не менее, для создания "Призрака Цусимы", студия взяла много наработок из Prophecy, в том числе боевую систему и стелс-механики, среди которых лазанье в нишах под зданиями с видом от первого лица.

В данный момент студия Sucker Punch не дала никаких официальных комментариев по поводу Prophecy.

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