В сеть попал ролик с отмененной игрой авторов Ghost of Tsushima (видео)
До Ghost of Tsushima студия Sucker Punch долгое время работала над другой игрой под названием Prophecy. Ее отменили ради выпуска самурайского экшена. Однако вчера в сеть попало 11-минутное видео с геймплеем Prophecy.
Информация о Prophecy и геймплейный ролик пользователи обнаружили на сайте бывшего старшего художника Sucker Punch, Макса Чэпмена. Вскоре после этого разработчик закрыл доступ к сайту, но ролик успел попасть в сеть.
Геймплей игры Prophecy
В ролике можно увидеть большой город, где бродят стражники в доспехах, а также главного героя, который стремится найти таинственный артефакт. Персонаж использует стелс и паркур, чтобы скрываться от преследования, сражается со стражниками на мечах и использует зажигательные снаряды. Судя по изображениям на сайте Макса Чэпмена, в Prophecy должны были быть элементы фэнтези, в том числе и странные существа с четырьмя руками.
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Само видео – это так называемый вертикальный срез, в котором разработчики демонстрируют все основные механики игры. Вероятнее всего, геймплей записывали еще в 2016 году. Но вскоре студия решила отменить проект в пользу самурайского экшена Ghost of Tsushima, который впервые анонсировали в 2017 году.
Тем не менее, для создания "Призрака Цусимы", студия взяла много наработок из Prophecy, в том числе боевую систему и стелс-механики, среди которых лазанье в нишах под зданиями с видом от первого лица.
В данный момент студия Sucker Punch не дала никаких официальных комментариев по поводу Prophecy.